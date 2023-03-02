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İngiliz basınından Greenwood iddiası: Fenerbahçe'ye Türkiye'den rakip!

(FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bir yandan sürerken, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da iddialar gelmeye devam ediyor. Devre arasında kadrosuna 3 takviye yapan sarı-lacivertli ekip, İngiliz devi Manchester United'da forma giyen yıldızı listesine eklemişti. O oyuncuyla ilgili Ada basınından flaş bir iddia güdeme getirildi ve sarı lacivertli ekibin yanı sıra Süper Lig'den başka takımların da transfer talebinde bulunduğu belirtildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 20:16
İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 54 puanla lider konumunda bulunan Galatasaray'ı 48 puanla takibini sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarını da bir taraftan sürdürüyor.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Sezon sonunda kupaya uzanmak isteyen sarı-lacivertli ekiple ilgili yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Devre arasında kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'i katan Kanarya, Katalan ekibinden aldığı genç oyuncuyu sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Samsunspor'a kiraladı.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Ayrıca Bruma da sezon sonuna kadar Portekiz ekibi Braga'ya kiralık gönderildi.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Giden isimlerin yanı sıra, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda takıma yapılacak takviyeler için de isimler belirlendi.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kanat bölgesine transfer yapmak için fırsat kolluyor.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Bu bağlamda, sarı lacivertli kulüp yöneticileri, Jorge Jesus'un onayıyla Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood için kolları sıvamıştı.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Greenwood'la ilgili yeni bir iddia ise Ada basınından geldi. İngilizlere göre, Fenerbahçe'nin yanı sıra birkaç Türk ekibi daha Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen genç isme talip.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Haberlerdede, Mason Greenwood için bu Türk takımlarının kiralık teklifiyle Manchester United'ın kapısını çaldığı da ifade edildi.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Ancak Manchester United, Greenwood konusunda henüz net kararını vermiş değil. Fakat İngiliz basınına göre, ManU'da tekrar forma giyme ihtimali düşük olan Greenwood için Türkiye'ye transfer ihtimali gün geçtikçe artıyor.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Hakkında açılan davadan, tüm suçlamalardan aklanması sonrası 2 Şubat'ta beraat eden Mason Greenwood cezasından ötürü Kırmızı Şeytanlar'ın en son 2021-22 sezonunda forma giymişti.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Gelişme sonrası, Manchester United, oyuncu hakkında yaptığı açıklamada "Mason Greenwood'a yönelik tüm suçlamalar Kraliyet Savcılık Servisi tarafından düşürüldü. Manchester United olarak bundan sonraki adımları belirlemeden önce kendi sürecimizi yürüteceğiz. Araştırmalar tamamlana kadar konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Kariyeri boyunca tüm müsabakalarda Old Trafford kulübü için 129 kez görev aldı. Genç yıldız bu maçlarda kulübüne 35 gol ve 12 asistlik skor katkısı sağladı.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

20 yaşındaki oyuncunun daha önceki bonservis değeri 50 milyon euro olarak biliniyor.

İngiliz basını Fenerbahçe'yi açıkladı: Manchester United'ın yıldızını istiyorlar!

Greenwood, İngiltere Milli Takımı ile 1 maça çıktı.

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