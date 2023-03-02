İngiliz basınından Greenwood iddiası: Fenerbahçe'ye Türkiye'den rakip!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 54 puanla lider konumunda bulunan Galatasaray'ı 48 puanla takibini sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarını da bir taraftan sürdürüyor.
Sezon sonunda kupaya uzanmak isteyen sarı-lacivertli ekiple ilgili yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor.
Devre arasında kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'i katan Kanarya, Katalan ekibinden aldığı genç oyuncuyu sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Samsunspor'a kiraladı.