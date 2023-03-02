İngiliz basınından Greenwood iddiası: Fenerbahçe'ye Türkiye'den rakip!

Gelişme sonrası, Manchester United, oyuncu hakkında yaptığı açıklamada "Mason Greenwood'a yönelik tüm suçlamalar Kraliyet Savcılık Servisi tarafından düşürüldü. Manchester United olarak bundan sonraki adımları belirlemeden önce kendi sürecimizi yürüteceğiz. Araştırmalar tamamlana kadar konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.