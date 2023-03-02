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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe'nin yükselen yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri gün geçtikçe artıyor. Adı sık sık Borussia Dortmund ve Napoli ile anılan milli yıldıza bir Avrupa devi daha talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 11:11
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu gündemden düşmüyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

Ferdi, 2018'de 10 numara olarak geldiği Fenerbahçe'de bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Milli yıldız, geçen sezondan itibaren sol bek ve sağ bekte görev yapmaya başladı, kariyeri tam anlamıyla değişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

23 yaşındaki futbolcu her iki pozisyonda da çok iyi bir performans sergiledi, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Ferdi'nin bu formu, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

Son olarak Brighton, yıldız futbolcuyu radarına almıştı. İngiliz ekibinin, bir süredir milli oyuncuyu takip ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

Brighton gözlemcilerinin sezon boyunca Ferdi Kadıoğlu'nu izleyip ardından detaylı bir rapor hazırlayacakları kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

Premier Lig ekibi, birçok talibi bulunan Tariq Lamptey'in satılması halinde ilk olarak Ferdi için girişimlerde bulunabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

Geçen sene mart ayında başarılı oyuncunun sözleşmesini 2026'ya kadar uzatan Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinin 20 milyon Euro'ya yakın olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

DÜNYA DEVİ TALİP!

Ferdi Kadıoğlu için Almanya'dan bir talip daha çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

Takvim'in haberine göre, daha önce Borussia Dortmund'un talip olduğu genç yıldız için Bayern Münih'in de devrede olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

Habere göre Alman devinin scoutları, sezon sonuna kadar milli yıldız ile ilgili rapor hazırlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

1.4 MİLYON EURO'YA GELDİ!

Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılında 1.4 milyon Euro karşılığında NEC Nijmegen'den transfer edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

Sarı-lacivertli takımdaki 5. sezonunu geçiren milli yıldız, bu sezon 31 maçta görev aldı.

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