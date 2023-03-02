FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu gündemden düşmüyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu gündemden düşmüyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor.
Ferdi, 2018'de 10 numara olarak geldiği Fenerbahçe'de bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Milli yıldız, geçen sezondan itibaren sol bek ve sağ bekte görev yapmaya başladı, kariyeri tam anlamıyla değişti.
23 yaşındaki futbolcu her iki pozisyonda da çok iyi bir performans sergiledi, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Ferdi'nin bu formu, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.