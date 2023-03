Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



ARDA GÜLER İDMANDA YOK!

Fenerbahçe'de Arda Güler gribal enfeksiyon nedeniyle idmanda yer almadı. Luan Peres ve Michy Batshuayi ise günü bireysel çalışmalarla noktaladı.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

