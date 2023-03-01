Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması!

Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde zorlu karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde genç yıldız Arda Güler, idmanda yer almadı. 18 yaşındaki oyuncunun gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılmadığı açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 14:41 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 14:52
Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

ARDA GÜLER İDMANDA YOK!
Fenerbahçe'de Arda Güler gribal enfeksiyon nedeniyle idmanda yer almadı. Luan Peres ve Michy Batshuayi ise günü bireysel çalışmalarla noktaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Fenerbahçemiz, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörümüz Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı. Arda Güler ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Futbol A Takımımız, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DİĞER
Mert Yazıcıoğlu’na gönlünü kaptıran Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada gündem oldu! Yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu!
"Ben içmeye gidiyorum" dedi eşini dövüp pompalı tüfeği aldı ortadan kayboldu! Müge Anlı'da tüm gizli saklı ortaya döküldü kayıp Recep Arı...
G.Saray'a Brezilyalı yıldız!
G.Saray'dan Kerem'e şok! Hayali suya düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranı belli oldu! F.Bahçe...
F.Bahçe'ye Hırvat orta saha!
EYT sigortalılık süresi prim gün sayısı hesaplama tablosu!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması! Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması! 14:41
Şenol Güneş tek tek isim verdi! "Bekleneni veremediler" Şenol Güneş tek tek isim verdi! "Bekleneni veremediler" 14:33
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranı belli oldu! F.Bahçe... Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranı belli oldu! F.Bahçe... 14:02
Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman seyircisi alınmayacak Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman seyircisi alınmayacak 13:45
Beşiktaş'ta Andrey Santos gelişmesi! Sözleşmesi... Beşiktaş'ta Andrey Santos gelişmesi! Sözleşmesi... 13:18
G.Saray'dan Kerem'e şok! Hayali suya düştü G.Saray'dan Kerem'e şok! Hayali suya düştü 13:01
Daha Eski
F.Bahçe'ye Hırvat orta saha! F.Bahçe'ye Hırvat orta saha! 12:18
F.Bahçe transferi açıkladı! F.Bahçe transferi açıkladı! 12:07
Başakşehir genç yıldızı takıma kattı Başakşehir genç yıldızı takıma kattı 12:03
Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? 11:44
TBF'den anlamlı hareket! TBF'den anlamlı hareket! 11:42
Fenerbahçe'den deplasman yasağı hakkında başvuru Fenerbahçe'den deplasman yasağı hakkında başvuru 11:26