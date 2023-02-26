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Oosterwolde’den siftah

Parma'dan alınan Hollandalı bek, 68'de oyuna girip siftah yaptı. Yüzde 94'lük pas isabetiyle dikkat çeken Jaydon, birer ikili mücadele ve hava topu kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 06:50
Oosterwolde’den siftah
Fenerbahçenin yeni transferi Jayden Oosterwolde, çubuklu ile siftahı Arabam.com Konyaspor'a karşı yaptı... Karşılaşmaya yedek başlayan Hollandalı oyuncu, 68. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu... İlk maçında biraz heyecanlı görünen 21 yaşındaki sol bek, buna rağmen yüzde 94 pas isabet oranı ile dikkat çekti. 1'er ikili mücadele ve hava topu kazanan Oosterwolde'nin ceza sahasına gönderdiği iki ortada ise top yerini bulmadı. Taraftarlar sosyal medyada, "Temiz topçu" yorumları yapıp, olumlu görüş bildirdi. Jesus'un onayıyla alınan Oosterwolde'nin takıma ve arkadaşlarına alıştıkça ve uyum süresini tamamladığında daha etkili olması bekleniyor.
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