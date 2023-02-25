Jesus mağlup edilmesi zor biri

Sevilla'nın başkan yardımcısı Del Nido Carrasco ise 2008'de F.Bahçe'ye karşı kaybettiklerini hatırlatarak şöyle konuştu: "İyi bir takım, mağlup edilmesi zor ve deneyimli bir teknik direktörleri var. Valencia ve Batshuayi önemli gol silahları. 6 kez bu kupayı kazandık ve bu sefer de başarabileceğimizi düşünüyoruz. İki maçta iyi oynayarak turu geçmek istiyoruz."
Sevilla'nın başkan yardımcısı Del Nido Carrasco ise 2008'de F.Bahçe'ye karşı kaybettiklerini hatırlatarak şöyle konuştu: "İyi bir takım, mağlup edilmesi zor ve deneyimli bir teknik direktörleri var. Valencia ve Batshuayi önemli gol silahları. 6 kez bu kupayı kazandık ve bu sefer de başarabileceğimizi düşünüyoruz. İki maçta iyi oynayarak turu geçmek istiyoruz."