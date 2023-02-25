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Jesus mağlup edilmesi zor biri

Sevilla'nın başkan yardımcısı Del Nido Carrasco ise 2008'de F.Bahçe'ye karşı kaybettiklerini hatırlatarak şöyle konuştu: "İyi bir takım, mağlup edilmesi zor ve deneyimli bir teknik direktörleri var. Valencia ve Batshuayi önemli gol silahları. 6 kez bu kupayı kazandık ve bu sefer de başarabileceğimizi düşünüyoruz. İki maçta iyi oynayarak turu geçmek istiyoruz."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Jesus mağlup edilmesi zor biri
Sevilla'nın başkan yardımcısı Del Nido Carrasco ise 2008'de F.Bahçe'ye karşı kaybettiklerini hatırlatarak şöyle konuştu: "İyi bir takım, mağlup edilmesi zor ve deneyimli bir teknik direktörleri var. Valencia ve Batshuayi önemli gol silahları. 6 kez bu kupayı kazandık ve bu sefer de başarabileceğimizi düşünüyoruz. İki maçta iyi oynayarak turu geçmek istiyoruz."
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