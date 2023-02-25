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Jayden Oosterwolde Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahada!

Jayden Oosterwolde Fenerbahçe formasıyla ilk maçını Konyaspor'a karşı oynadı. Devre arası transfer dönemind sarı-lacivertlilere katılan Hollandalı sol bek, 2. yarıda oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:25
Jayden Oosterwolde Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahada!
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde Konyaspor müsabakasının 68. dakikasında oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi müsabakada görev aldı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında sahasında Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin devre arasında İtalyan takımı Parma'dan kadrosuna kattığı Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ilk kez forma giydi. Maçın 68. dakikasında Zajc oyundan alınırken, Oosterwolde sahaya çıktı.

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