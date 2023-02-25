Jayden Oosterwolde Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahada!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında sahasında Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin devre arasında İtalyan takımı Parma'dan kadrosuna kattığı Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ilk kez forma giydi. Maçın 68. dakikasında Zajc oyundan alınırken, Oosterwolde sahaya çıktı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında sahasında Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin devre arasında İtalyan takımı Parma'dan kadrosuna kattığı Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ilk kez forma giydi. Maçın 68. dakikasında Zajc oyundan alınırken, Oosterwolde sahaya çıktı.
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