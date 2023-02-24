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TFF Tahkim Kurulu, Jorge Jesus'un 1 maçlık cezasını onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verdiği 1 maçlık cezayı onadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 19:37 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 19:44
TFF Tahkim Kurulu, Jorge Jesus'un 1 maçlık cezasını onadı!

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor karşılaşmasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 1 maç men edilen Jesus'un cezası onandı.

Kurul, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezasının da onandığını duyurdu.

Ayrıca, Galatasaray'a verilen 87 bin 500 lira para cezasının da onandığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında yara almıştı.

Maçın son anlarında Miha Zajc'ın Adana Demirspor ceza sahası önünde yerde kaldığı pozisyonda Ali Palabıyık oyunu devam ettirince sarı lacivertli ekip yedek kulübesi ve oyuncular tepki göstermişti.

Maç bu pozisyonden çok kısa bir süre sonra sona ermiş, Fenerbahçe Teknik direktörü Jorge Jesus da bitiş düdüğünün ardından hızlıca Ali Palabıyık'ın yanına giderek "Ben oradan gördüm sen buradan göremedin" şeklinde sert tepki göstermişti.

Bu itiraz sonrası Palabıyık ise tecrübeli teknik adama kırmızı kart göstermişti.

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