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Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Jorge Jesus keşfetmişti

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe kanat transferi yapmak için kolları sıvadı. Uzun süredir çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un eski öğrencisine kanca attı. Kariyerini Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da sürdüren Portekizli oyuncu listeye dahil edildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 13:33 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 13:57
Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Fenerbahçe hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Sarı-lacivertlilerde ilk hedef Tottenham forması giyen Brezilyalı oyuncu Lucas Moura.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Tottenham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lucas Moura ile görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif sundu. Sambacı ise 5 milyon euro ve imza parası talep etti.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Kanarya ile Moura arasındaki pazarlıklar devam ederken, sarı-lacivertli yöneticiler B planını da hazırladı.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Tottenham'dan ayrılması beklenen Lucas Moura ile anlaşma sağlayamaması halinde rotasını Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Gelson Martins'e çevirecek.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Portekiz'de forma giydiği dönemde adından söz ettiren Gelson Martins, Sporting'de oynadığı 140 maçta 27 gol 30 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Aynı zamanda futbolcunun Portekiz'deyken şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörü olan Jorge Jesus'un öğrencisi olması da dikkat çeken detaylardan biri durumunda.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

İlk profesyonel maçına 24 Ağustos 2014 tarihinde Olhanense ile oynadıkları maçta çıkan futbolcu, 2015 yaz döneminde Jorge Jesus tarafından A Takım kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Yeşil Burun Adaları ve Portekiz vatandaşlığı bulunan 27 yaşındaki Gelson Martins, sağ açık ve sol açık mevkilerinde forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olan futbolcunun, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden biri olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Sporting altyapısında dikkatleri üstüne çeken Gelson Martins, İspanya'da Atletico Madrid ekibinde de forma giymişti.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Atletico ile 5 yıllık kontrat yapan futbolcu, La Liga ekibinde istediği ortamı bulamadı ve 2019'a Monaco'ya kiralandı.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Monaco daha sonra futbolcunun tüm haklarını aldı ve Gelson Martins 2018-19 sezonundan bu yana Fransız kulübünde kariyerine devam ediyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

2018 yılında 35 milyon euro değer biçilen futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Ligue 1 ekibi Monaco'da toplam 128 maça çıkan Gelson Martins, 16 gol 14 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Martins bu sezon, lig, Fransa Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 maçta 488 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı verdi.

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