Fenerbahçe'ye sürpriz transfer ! Jorge Jesus keşfetmişti

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Fenerbahçe hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdürüyor.
Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Fenerbahçe hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde ilk hedef Tottenham forması giyen Brezilyalı oyuncu Lucas Moura.
Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Tottenham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lucas Moura ile görüşmelerine devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif sundu. Sambacı ise 5 milyon euro ve imza parası talep etti.
Kanarya ile Moura arasındaki pazarlıklar devam ederken, sarı-lacivertli yöneticiler B planını da hazırladı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Tottenham'dan ayrılması beklenen Lucas Moura ile anlaşma sağlayamaması halinde rotasını Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Gelson Martins'e çevirecek.
Portekiz'de forma giydiği dönemde adından söz ettiren Gelson Martins, Sporting'de oynadığı 140 maçta 27 gol 30 asistlik performans ortaya koydu.
Aynı zamanda futbolcunun Portekiz'deyken şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörü olan Jorge Jesus'un öğrencisi olması da dikkat çeken detaylardan biri durumunda.
İlk profesyonel maçına 24 Ağustos 2014 tarihinde Olhanense ile oynadıkları maçta çıkan futbolcu, 2015 yaz döneminde Jorge Jesus tarafından A Takım kadrosuna dahil edildi.
Yeşil Burun Adaları ve Portekiz vatandaşlığı bulunan 27 yaşındaki Gelson Martins, sağ açık ve sol açık mevkilerinde forma giyebiliyor.
Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olan futbolcunun, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden biri olduğu öğrenildi.
Sporting altyapısında dikkatleri üstüne çeken Gelson Martins, İspanya'da Atletico Madrid ekibinde de forma giymişti.
Atletico ile 5 yıllık kontrat yapan futbolcu, La Liga ekibinde istediği ortamı bulamadı ve 2019'a Monaco'ya kiralandı.
Monaco daha sonra futbolcunun tüm haklarını aldı ve Gelson Martins 2018-19 sezonundan bu yana Fransız kulübünde kariyerine devam ediyor.
2018 yılında 35 milyon euro değer biçilen futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Ligue 1 ekibi Monaco'da toplam 128 maça çıkan Gelson Martins, 16 gol 14 asistlik performans ortaya koydu.
Martins bu sezon, lig, Fransa Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 maçta 488 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı verdi.