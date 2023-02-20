Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hamleler yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde taraftarların transfer konusundaki heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmede transferle ilgili görüşünü belirtti. Öte yandan teklifler alan mevcut kadrodaki 5 yıldız hakkında da karar verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 18:35
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

Bir süredir transferde sessiz olan Fenerbahçe'de bekleyiş sürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sol bek ve stopere Oosterwolde ile Samet Akaydın'ı transfer eden sarı lacivertliler, Emre Demir'i de Samsunspor'a kiraladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

Luan Peres ve Joao Pedro'nun tamamen iyileşmesi, sarı-lacivertli camiada yüzleri güldürdü.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

Sakatlığını atlatan Pedro; Joshua King, Enner Valencia, Michy Batshuayi ile birlikte yeniden forvet rotasyonuna dahil olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

Ayrıca deneyimli teknik adam Jorge Jesus'un, Peres'in gelmesiyle bazı maçlarda yeniden 3'lü savunmaya dönebileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

Öte yandan teknik heyet, orta saha ve hücum hattında alternatifinin fazla olduğunu düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

Ayrılık olmaması durumunda yeni bir hamle beklenmiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

Kanarya yeni yapılacak takviyelerde fırsat transferini kolluyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

Teknik direktör Jorge Jesus, mevcut kadronun şampiyonluk için yeterli olacağı görüşünde.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

TEKLİFLER REDDEDİLDİ!
Bu arada Fenerbahçe yönetimi, takımın önemli isimlerine gelen transfer tekliflerini beklenen seviyelerde olmadığı için reddetti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus kararını verdi! 5 yıldız...

TRT Spor'un haberine göre; Jesus'un isteğiyle Ferdi, Zajc, Rossi, Szalai ve Crespo'nun, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Bayram Bektaş'tan olay sözler! "20 yıldır hocalık yapıyorum! Beni bu listeye..." | Ümit Milli Takım'da Arda Turan'ın yardımcısı olacak mı?
5 dairesini Evim Yuvan Olsun kampanyasına bağışladı! İbrahim Tatlıses evsiz kalan depremzedeler için harekete geçti: Yaraları sarma zamanı...
Aslan'da Yusuf Demir bilmecesi! Anlaşma...
Valencia ve Icardi için bomba transfer iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia ve Icardi için bomba transfer iddiası!
Serdar Dursun'dan depremzede Ömer'e ziyaret!
Evim Yuvam Olsun kampanyası nedir, kimler başvurabilir?
Şaban ayı orucu hangi günler tutulur, sevabı nedir?
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın gündemindeki Di Maria'dan transfer açıklaması! G.Saray'ın gündemindeki Di Maria'dan transfer açıklaması! 18:50
Jesus kararını verdi! 5 yıldız... Jesus kararını verdi! 5 yıldız... 18:34
Guiza'dan flaş Barcelona ve Fenerbahçe itirafı! Guiza'dan flaş Barcelona ve Fenerbahçe itirafı! 18:14
Aslan'da Yusuf Demir bilmecesi! Anlaşma... Aslan'da Yusuf Demir bilmecesi! Anlaşma... 17:04
Manchester United zirveye ortak oldu Manchester United zirveye ortak oldu 16:50
Onur Bulut'tan flaş açıklama! "Beni aldatmak üzerine..." Onur Bulut'tan flaş açıklama! "Beni aldatmak üzerine..." 16:48
Daha Eski
Valencia ve Icardi için bomba transfer iddiası! Valencia ve Icardi için bomba transfer iddiası! 16:44
Djokovic Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu Djokovic Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu 16:35
Tayvan Basketbol Ligi'nde dev kavga Tayvan Basketbol Ligi'nde dev kavga 16:30
Serdar Dursun'dan depremzede Ömer'e ziyaret! Serdar Dursun'dan depremzede Ömer'e ziyaret! 16:17
Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı 16:11
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi 18 eksik! Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi 18 eksik! 16:11