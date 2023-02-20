Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Hızlı bir giriş yaptığı sezonda yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, şampiyonluk umudunu sürdürüyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Kanarya'da gözler transfere çevrildi.
Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde üç takviye yaptı.
Sarı-lacivertliler, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci takviyesini sol bek bölgesine yapan Kanarya, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi 4.5 yıllığına renklerine bağladı.
Son olarak Barcelona B takımında forma giyen Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, genç oyuncuyu Samsunspor'a kiraladı.
Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasıyla birlikte oyuncu arayışlarını hızlandırdı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlierin adı Galatasaray ile de anılan Paulo Dybala'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
MAAŞI YÜKSEK GELDİ
Son olarak gündeme gelen Dybala'nın 12 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin yanı sıra Roma'dan senelik net 6 milyon Euro kazancı, sarı-lacivertlilere yüksek geldi.
DYBALA DEFTERİ AÇILMADAN KAPANDI
Sabah'ın haberine göre; transfer için maliyeti çok fazla bulan yönetim, Dybala defterini tam olarak açılmadan kapattı.
Dybala, bu sezon Roma formasıyla 11 maça çıktı.
Arjantinli forvet, 11 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
PAULO DYBALA KİMDİR?
Tam adı Paulo Bruno Exequiel Dybala olan futbolcu, 15 Kasım 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Arjantinli oyuncu, futbola ülkesinin Instituto altyapısında başladı.
29 yaşındaki golcü, 2012 yılında yaklaşık 12 milyon Euro karşılığında Palermo'ya transfer oldu.
Serie A ekibinde forma giydiği üç sezon boyunca yıldızını parlatan Dybala, 2015 yılında 41 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan devi Juventus'un yolunu tuttu.
Yedi sezon boyunca Juventus forması giyen yıldız futbolcu, sezon başında Roma'ya ile sözleşme imzaladı.
Paulo Dybala'nın Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.