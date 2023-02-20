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Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı Galatasaray ile de anılan Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı gündemine aldığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:34
Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Hızlı bir giriş yaptığı sezonda yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, şampiyonluk umudunu sürdürüyor.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Kanarya'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde üç takviye yaptı.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Sarı-lacivertliler, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

İkinci takviyesini sol bek bölgesine yapan Kanarya, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi 4.5 yıllığına renklerine bağladı.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Son olarak Barcelona B takımında forma giyen Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, genç oyuncuyu Samsunspor'a kiraladı.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasıyla birlikte oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Sarı-lacivertlierin adı Galatasaray ile de anılan Paulo Dybala'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

MAAŞI YÜKSEK GELDİ

Son olarak gündeme gelen Dybala'nın 12 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin yanı sıra Roma'dan senelik net 6 milyon Euro kazancı, sarı-lacivertlilere yüksek geldi.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

DYBALA DEFTERİ AÇILMADAN KAPANDI

Sabah'ın haberine göre; transfer için maliyeti çok fazla bulan yönetim, Dybala defterini tam olarak açılmadan kapattı.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Dybala, bu sezon Roma formasıyla 11 maça çıktı.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Arjantinli forvet, 11 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

PAULO DYBALA KİMDİR?

Tam adı Paulo Bruno Exequiel Dybala olan futbolcu, 15 Kasım 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Arjantinli oyuncu, futbola ülkesinin Instituto altyapısında başladı.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

29 yaşındaki golcü, 2012 yılında yaklaşık 12 milyon Euro karşılığında Palermo'ya transfer oldu.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Serie A ekibinde forma giydiği üç sezon boyunca yıldızını parlatan Dybala, 2015 yılında 41 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan devi Juventus'un yolunu tuttu.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Yedi sezon boyunca Juventus forması giyen yıldız futbolcu, sezon başında Roma'ya ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Paulo Dybala'nın Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçe'de flaş Dybala gelişmesi

Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.

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