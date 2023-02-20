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Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon takımlarında gösterdikleri performansla beğeni toplayan Fenerbahçeli Enner Valencia ile Galatasaraylı Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz basını, Brezilya ekibinin iki yıldızı da transfer listesine aldığını yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 16:45
Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

Maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise 45 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

Şampiyonluk yarışında yer alan iki takımın öne çıkan isimleri ise Mauro Icardi ve Enner Valencia oldu.

Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

Sezon başında PSG'den kiralanan Icardi, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarları adeta mest etti.

Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

Sarı-kırmızılı formayla 12 lig maçına çıkan Arjantinli yıldız, 9 gol ve 6 asistlik performansıyla 15 gole doğrudan etki etti.

Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

Fenerbahçe'deki üçüncü sezonunu geçiren Enner Valencia ise sarı-lacivertli takımdaki en iyi performansını sergiliyor.

Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 30 maça çıkan Ekvadorlu yıldız, 23 gol ve 4 asistlik performansıyla takımını sırtladı.

Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

Hem Icardi'nin hem de Valencia'nın takımlarıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

Liglerde sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte iki yıldızla ilgili transfer iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG'ye dönecek olan Mauro Icardi ile Milan ve Juventus'un ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

VALENCIA'YI DA İSTİYORLAR

Haberde aynı takımın Enner Valencia'yı da listesine aldığı yazıldı.

Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

"ICARDI TRANSFERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan Arjantinli gazeteci Vagner Martins yaptığı açıklamada Internacional'in şu an için Icardi'yi kiralamasının mümkün olmadığını belirtti.

Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

İşte o haber...

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