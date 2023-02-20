Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Icardi için bomba transfer iddiası!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İki ezeli rakip, ligde sezonu zirvede tamamlamak için kıyasıya bir mücadele veriyor.
Süper Lig'de ilk 23 haftada Galatasaray, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise 45 puanla 2. sırada yer alıyor.
Şampiyonluk yarışında yer alan iki takımın öne çıkan isimleri ise Mauro Icardi ve Enner Valencia oldu.
Sezon başında PSG'den kiralanan Icardi, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarları adeta mest etti.
Sarı-kırmızılı formayla 12 lig maçına çıkan Arjantinli yıldız, 9 gol ve 6 asistlik performansıyla 15 gole doğrudan etki etti.
Fenerbahçe'deki üçüncü sezonunu geçiren Enner Valencia ise sarı-lacivertli takımdaki en iyi performansını sergiliyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 30 maça çıkan Ekvadorlu yıldız, 23 gol ve 4 asistlik performansıyla takımını sırtladı.
Hem Icardi'nin hem de Valencia'nın takımlarıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Liglerde sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte iki yıldızla ilgili transfer iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG'ye dönecek olan Mauro Icardi ile Milan ve Juventus'un ilgilendiği öne sürüldü.
Özellikle Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla gündemden düşmeyen Enner Valencia'nın adı da Barcelona, Internacional ve birçok Arap kulübüyle anılıyor.
İki yıldızın takımlarındaki akıbetleri devam ederken, Icardi ve Valencia ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.
ICARDI İÇİN INTERNACIONAL İDDİASI
Portekiz basını, Brezilya ekibi Internacional'in Mauro Icardi'yi gündemine aldığını duyurdu.
VALENCIA'YI DA İSTİYORLAR
Haberde aynı takımın Enner Valencia'yı da listesine aldığı yazıldı.
"ICARDI TRANSFERİ MÜMKÜN DEĞİL"
Öte yandan Arjantinli gazeteci Vagner Martins yaptığı açıklamada Internacional'in şu an için Icardi'yi kiralamasının mümkün olmadığını belirtti.
İşte o haber...