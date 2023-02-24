Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu.
Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki ilk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşması ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. İşte Sevilla ile ilgili tüm detaylar...
AVRUPA'DAKİ BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen İspanyol ekibi Sevilla, son yıllarda Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.
İspanya'nın Endülüs bölgesinde 1890 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, Barcelona ve Real Madrid'in domine ettiği Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) tek şampiyonluğunu 1945-1946 sezonunda yaşarken, son yıllarda UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı kupalarla adından sıkça söz ettirdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ilk kez 2005-2006 sezonunda finale çıkan ve İngiliz ekibi Middlesbrough'yu 4-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Sevilla, bir sonraki sezon yine finalde Espanyol'a penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak kupadaki şampiyonluk unvanını korudu.
Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonundan itibaren üst üste 3 kez daha mutlu sona ulaştı.
İspanyol temsilcisi, kupayı kazandığı finallerde sırasıyla Benfica, Dnipro ve Liverpool'u geçerek bu alanda bir ilke imza attı.
Sevilla son olarak 2019/2020 sezonunda finalde Inter'i yenerek kupayı bir kez daha müzesine götürdü.
FENERBAHÇE'YE ELENDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu kupayı en fazla müzesine götüren takım olan İspanyol ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Fenerbahçe'ye elendi.
Fenerbahçe, o zamanki adıyla Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Rövanş mücadelesinde normal süre aynı skorla Sevilla'nın üstünlüğüyle tamamlanınca, karşılaşma uzatmaya gitti.
Uzatma bölümlerinde skorda bir değişiklik olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Kaleci Volkan Demirel'in üç atışta gole izin vermediği penaltıları 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, adını çeyrek finale yazdırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ KEZ ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise en fazla çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösterdi.
Endülüs ekibi, 1957-1958 sezonunda çeyrek finalde Real Madrid'e, 2017/2018 sezonunda ise Bayern Münih'e elenerek kupaya veda etti.
KADROSUNDA ÜÇ ESKİ GALATASARAYLI VAR
Sevilla'nın kadrosunda bir dönem ülkemizde Galatasaray'da forma giyen Alex Telles, Fernando ve Marcao gibi isimler de yer alıyor.
Endülüs ekibi, 22. hafta itibarıyla topladığı 25 puanla 12. sırada yer alıyor.