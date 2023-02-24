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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. İki takım, 2007/2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da karşılaşmış ve sarı-lacivertliler rakibini penaltılar sonucu eleyerek çeyrek finale yükselmişti. İşte Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla ile ilgili tüm detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:02 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:13
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

AVRUPA'DAKİ BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen İspanyol ekibi Sevilla, son yıllarda Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

İspanya'nın Endülüs bölgesinde 1890 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, Barcelona ve Real Madrid'in domine ettiği Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) tek şampiyonluğunu 1945-1946 sezonunda yaşarken, son yıllarda UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı kupalarla adından sıkça söz ettirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ilk kez 2005-2006 sezonunda finale çıkan ve İngiliz ekibi Middlesbrough'yu 4-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Sevilla, bir sonraki sezon yine finalde Espanyol'a penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak kupadaki şampiyonluk unvanını korudu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonundan itibaren üst üste 3 kez daha mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

İspanyol temsilcisi, kupayı kazandığı finallerde sırasıyla Benfica, Dnipro ve Liverpool'u geçerek bu alanda bir ilke imza attı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

Sevilla son olarak 2019/2020 sezonunda finalde Inter'i yenerek kupayı bir kez daha müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

FENERBAHÇE'YE ELENDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu kupayı en fazla müzesine götüren takım olan İspanyol ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Fenerbahçe'ye elendi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

Fenerbahçe, o zamanki adıyla Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Rövanş mücadelesinde normal süre aynı skorla Sevilla'nın üstünlüğüyle tamamlanınca, karşılaşma uzatmaya gitti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

Uzatma bölümlerinde skorda bir değişiklik olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Kaleci Volkan Demirel'in üç atışta gole izin vermediği penaltıları 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ KEZ ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise en fazla çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

Endülüs ekibi, 1957-1958 sezonunda çeyrek finalde Real Madrid'e, 2017/2018 sezonunda ise Bayern Münih'e elenerek kupaya veda etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

KADROSUNDA ÜÇ ESKİ GALATASARAYLI VAR

Sevilla'nın kadrosunda bir dönem ülkemizde Galatasaray'da forma giyen Alex Telles, Fernando ve Marcao gibi isimler de yer alıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

Sevilla, bu sezon La Liga'da çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

Endülüs ekibi, 22. hafta itibarıyla topladığı 25 puanla 12. sırada yer alıyor.

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