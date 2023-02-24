Bir çocuğu da sen gülümset

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı. 'Yaraları birlikte sarıyoruz' sloganı ile startı verilen kampanyaya katılmak isteyenler oyuncakları her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Ülker Stadı Fenerium Tribünü Otopark Girişi'ne teslim edecek. Toplanan oyuncaklar, deprem bölgesine gönderilecek... Bu arada yönetim, Hatay'da enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki F.Bahçe taraftarı Kuzey Koşar ve ailesini statta ağırladı.
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı. 'Yaraları birlikte sarıyoruz' sloganı ile startı verilen kampanyaya katılmak isteyenler oyuncakları her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Ülker Stadı Fenerium Tribünü Otopark Girişi'ne teslim edecek. Toplanan oyuncaklar, deprem bölgesine gönderilecek... Bu arada yönetim, Hatay'da enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki F.Bahçe taraftarı Kuzey Koşar ve ailesini statta ağırladı.