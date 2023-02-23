Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer dönemini 5 Mart'a çekmesinin ardından Fenerbahçe transferde gaza basmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer dönemini 5 Mart'a çekmesinin ardından Fenerbahçe transferde gaza basmıştı.
Hakim Ziyech için çok uğraşan ancak oyuncuyu ikna edemeyen Kanarya bir başka süper yıldızın peşinde: Lucas Moura...
Sarı-lacivertliler yaklaşık 1 haftadır Brezilyalı futbolcu için uğraşıyor.
Lucas Moura'nın Tottenham ile olan kontratı sezon sonu bitiyor.
Londra ekibi onu gözden çıkarmış durumda.
Fenerbahçe onun için maksimum 1 milyon euro verebileceğini belirtti.
RAKAM YÜKSELDİ
Fenerbahçe, Lucas Moura'nın kulübü Tottenham ile bu aşamadayken oyuncuyla da temaslarını sıklaştırdı.
Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki yıldıza olan teklifini yükseltti.
2.6 milyon euro'luk öneriyi 3.2 milyon euro'ya yükselttiler.
Yenilenen teklifte Moura'ya önerilen kontrat süresi ise aynı kaldı.
Oyuncuya 1.5+1 yıllık sözleşme teklif etmişlerdi.
İş artık teknik direktör Jorge Jesus onaylı oyuncunun kararına kalmış durumda.
"Evet" dediği anda Tottenham'ın da kabul etmesi bekleniyor.
SAO PAULO ÖFKESİ
Lucas Moura kariyerine Sao Paulo'da başlamıştı.
Avrupa'ya PSG ile açılmış ardından da Tottenham'a transfer olmuştu.
İngiliz ekibindeki dönemi sona ermek üzere olan Moura'nın ülkesine dönmesini bekleyen Sao Paulo taraftarları, 30 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmesine tepki gösterdiler.
TANRI BENİM İÇİN NEYİ İSTİYORSA, BEN ONU İSTİYORUM
Lucas Moura ile Fenerbahçe arasındaki pazarlıklarda önemli bir ilerleme kaydedildiği dönemde Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
30 yaşındaki oyuncu bir kağıt paylaştı.
Üzerinde "Tanrı benim için neyi istiyorsa, onu istiyoruz" yazılıydı.