Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

Ara transfer döneminin 5 Mart'a uzaltılmasının ardından Fenerbahçe düğmeye bastı. Yıldız bir isme imza attırmak isteyen sarı lacivertl yönetimin Lucas Moura ısrarı sürüyor. Corinthians taraftarlarından baskı gören oyuncu için Fenerbahçe teklif yükseltti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer dönemini 5 Mart'a çekmesinin ardından Fenerbahçe transferde gaza basmıştı.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

Hakim Ziyech için çok uğraşan ancak oyuncuyu ikna edemeyen Kanarya bir başka süper yıldızın peşinde: Lucas Moura...

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

Sarı-lacivertliler yaklaşık 1 haftadır Brezilyalı futbolcu için uğraşıyor.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

RAKAM YÜKSELDİ

Fenerbahçe, Lucas Moura'nın kulübü Tottenham ile bu aşamadayken oyuncuyla da temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki yıldıza olan teklifini yükseltti.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

2.6 milyon euro'luk öneriyi 3.2 milyon euro'ya yükselttiler.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

Yenilenen teklifte Moura'ya önerilen kontrat süresi ise aynı kaldı.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

Oyuncuya 1.5+1 yıllık sözleşme teklif etmişlerdi.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

İş artık teknik direktör Jorge Jesus onaylı oyuncunun kararına kalmış durumda.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

"Evet" dediği anda Tottenham'ın da kabul etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

SAO PAULO ÖFKESİ

Lucas Moura kariyerine Sao Paulo'da başlamıştı.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

Avrupa'ya PSG ile açılmış ardından da Tottenham'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

İngiliz ekibindeki dönemi sona ermek üzere olan Moura'nın ülkesine dönmesini bekleyen Sao Paulo taraftarları, 30 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmesine tepki gösterdiler.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

TANRI BENİM İÇİN NEYİ İSTİYORSA, BEN ONU İSTİYORUM

Lucas Moura ile Fenerbahçe arasındaki pazarlıklarda önemli bir ilerleme kaydedildiği dönemde Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Lucas Moura'nın transferinde ısrarcı! Yıldız isme büyük baskı

30 yaşındaki oyuncu bir kağıt paylaştı.

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