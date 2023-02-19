FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar, ekipten gidecek oyuncular da merak ediliyor.
Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin en çok teklif alan oyuncularından biri.
Çin ekibi Changchun Yatai, tecrübeli hücum oyuncusuna önerisini sundu.
Ancak Serdar, kariyerini Çin'de devam ettirmek istemediği için bunu geri çevirdi.
Hemen ardından Polonya ekibi Rakow da 31 yaşındaki oyuncuyu istedi. Serdar bu öneriyi düşünüyor.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.
Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.
2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 53 karşılaşmada 18 gole imzasını attı.
Ayrıca 6 da asist yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı.
Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.
30 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...
İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro...