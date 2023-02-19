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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ara transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, transferin gözde ismi konumunda. Çin'den gelen teklifi geri çeviren milli futbolcu, Polonya'dan aldığı teklifi ise düşünüyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 08:07
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar, ekipten gidecek oyuncular da merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin en çok teklif alan oyuncularından biri.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Çin ekibi Changchun Yatai, tecrübeli hücum oyuncusuna önerisini sundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Ancak Serdar, kariyerini Çin'de devam ettirmek istemediği için bunu geri çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Hemen ardından Polonya ekibi Rakow da 31 yaşındaki oyuncuyu istedi. Serdar bu öneriyi düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 53 karşılaşmada 18 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Ayrıca 6 da asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a teklif yağıyor! Düşünme aşamasında

30 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...

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