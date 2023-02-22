Üzüntünüzü paylaşıyorum

Fenerbahçe'nin Parma'dan transfer ettiği sol bek Jayden Oosterwolde, Türkiye'ye şanssız bir dönemde geldiğini söyledi. "Deprem nedeniyle sevincimi tam olarak yaşayamadım. Bu ülkenin ve insanının üzüntüsünü paylaşıyorum" diyen 21 yaşındaki futbolcu "Umarım sahada izleyen herkes için güzel bir futbol ortaya koyup insanlara sıkıntılarını biraz da olsa unutturabiliriz" ifadesini kullandı. 1.89 boyundaki futbolcu ayrıca "Gol atmak her futbolcu için önemlidir. Asist yapmak da keyifli ama golün değeriyle kıyaslanamaz" diye konuştu.