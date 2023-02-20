Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe seri peşinde

Fenerbahçe seri peşinde

Fenerbahçe, Konyaspor maçından başlayarak yeni bir seri istiyor. Tek hedef Galatasaray ile puan farkını indirmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe seri peşinde

Liglere verilen arada sakatları iyileşen Fenerbahçe, Cumartesi günü Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Sonra da ezeli rakibi BeşiktaşKadıköy'de ağırlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus ilk devrede 5 puan bıraktığı bu virajı bu sefer kayıpsız atlatmaları gerektiğini öğrencilerine aktardı. Portekizli çalıştırıcının hesaplarına göre Fenerbahçe buradan 9 puanla çıkarsa kalan fikstürde öne daha çok açılacak. Bu dönemde Galatasaray'ın olası puan kayıplarıyla da rakibiyle farkı indirecek. Hatayspor ve Gaziantepspor'un ligden çekilmesiyle 13 maça çıkacak olan Kanarya bunların en az 10'undan galip ayrılmayı planlıyor.

DİĞER
Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? TFF ile 23. hafta Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, fikstür belli oldu mu?
Son dakika: Artçılar sürüyor! Elazığ Palu'da 4.7, 4.8 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe depremler
Fırtına'da Timur Süleymanov iddiası!
Zakharyan'a G.Saray tavsiyesi: Hiç düşünme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı
F.Bahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...
Şaban ayında hangi zikir ve tesbihler çekilir 2023 Diyanet?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona hata yapmadı! Barcelona hata yapmadı! 00:54
Roma 3 puanı tek golle aldı! Roma 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Barcelona hata yapmadı! Barcelona hata yapmadı! 00:54
Roma 3 puanı tek golle aldı! Roma 3 puanı tek golle aldı! 00:52
Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! 00:40
Gol düellosunda kazanan Mainz! Gol düellosunda kazanan Mainz! 00:40
Daha Eski
Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! 00:37
Gol düellosunda kazanan Mainz! Gol düellosunda kazanan Mainz! 00:37
Ajax’lı Kudus Atsu’yu andı Ajax’lı Kudus Atsu’yu andı 23:56
Valencia'da 'bedava' tehlikesi! Valencia'da 'bedava' tehlikesi! 23:53
Josef'ten şampiyonluk sözleri! Galatasaray... Josef'ten şampiyonluk sözleri! Galatasaray... 23:42
F.Bahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı... F.Bahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı... 23:42