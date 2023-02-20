Fenerbahçe seri peşinde

Liglere verilen arada sakatları iyileşen Fenerbahçe, Cumartesi günü Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Sonra da ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus ilk devrede 5 puan bıraktığı bu virajı bu sefer kayıpsız atlatmaları gerektiğini öğrencilerine aktardı. Portekizli çalıştırıcının hesaplarına göre Fenerbahçe buradan 9 puanla çıkarsa kalan fikstürde öne daha çok açılacak. Bu dönemde Galatasaray'ın olası puan kayıplarıyla da rakibiyle farkı indirecek. Hatayspor ve Gaziantepspor'un ligden çekilmesiyle 13 maça çıkacak olan Kanarya bunların en az 10'undan galip ayrılmayı planlıyor.