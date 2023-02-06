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Fenerbahçe Kulübü'nden depremzedelere yardım desteği!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Fenerbahçe Kulübü, battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığın tamamlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 17:51
Fenerbahçe Kulübü'nden depremzedelere yardım desteği!
Fenerbahçe Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem nedeniyle Fenerium'dan; battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığın tamamlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için halkımızın AFAD ihtiyaç listesi kapsamında deprem bölgesine yapmak istedikleri malzeme destekleri için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni kullanıma açtığımızı, toplanacak tüm malzemeleri Kadıköy Belediyesi ile koordineli olarak afet bölgesine göndereceğimizi halkımızın bilgisine sunuyoruz. Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz. Bir kez daha Türkiyemize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, deprem bölgelerindeki tüm arama kurtarma ekiplerine güç ve kuvvet diliyoruz.

AFAD İhtiyaç Listesi: Isıtıcı, Battaniye, Nevresim Takımı, Yastık, Gıda Kolisi, Kuru Gıda, Hijyen Seti, Kadın Hijyen Seti, Temiz Kıyafet, Temiz Bebek Kıyafeti, Uyku Tulumu, Bebek Maması, Powerbank, Atkı, Bere, Eldiven.

Malzemelerin Stadımızda Bırakılacağı Adres: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Şefikbey Sokak, Kuzey Tribünü Girişi, Kadıköy-İstanbul

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