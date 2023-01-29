Jose Mourinho'dan Kim Min-Jae itirafı! "10 milyon euro..."

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Napoli ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştırdığı esnada Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ile ilgilendiklerini ancak kulübün Güney Koreli savunmacıyı almadığını söyledi ve şunları dile getirdi:

Oyuncu o dönem 10 milyon euro ediyordu. Tottenham, 5 milyon euro önerdi. Anlaşma 7-8 milyon euro'ya sağlanabilirdi ancak Tottenham para harcayamıyordu. Oyuncuyla da 2-3 kere telefondan FaceTime yaptım. O da gelmek istiyordu ama olmadı. Şimdi o Napoli'de oynuyor.

26 yaşındaki Kim Min-Jae, 2021 yılında Fenerbahçe'ye Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon euro'ya gelmişti. Sarı-lacivertliler sezon başında başarılı defansı 18 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye sattı.