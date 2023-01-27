FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Ara transfer dönemi devam ederken kulüplerin çalışmaları da sürüyor.
Ara transfer dönemi devam ederken kulüplerin çalışmaları da sürüyor.
Transferin hareketli takımlarından biri de Fenerbahçe...
Takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.
Sarı-lacivertli takımda ligin ilk yarısında istediği süreleri bulamayan Mert Hakan Yandaş ayrılmanın eşiğinde...
28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yeni adresi Rusya olabilir.
Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre Rus ekibi CSKA Moskova, başarılı isimle ilgileniyor.
Mert Hakan, Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.
Sarı-lacivertli oyuncu 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renaultspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi.
2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.
1.74 cm boyundaki Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
28 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 kez A Milli Takım formasını terletti.
Mert Hakan Yandaş'ın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...
Deneyimli ismin transferine ilişkin durumun kısa sürede netleşmesi bekleniyor.