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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ara transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan biri olan Fenerbahçe'de ayrılık kapıda... Tecrübeli ismin yeni adresi netleşiyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 12:08
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Ara transfer dönemi devam ederken kulüplerin çalışmaları da sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Transferin hareketli takımlarından biri de Fenerbahçe...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Sarı-lacivertli takımda ligin ilk yarısında istediği süreleri bulamayan Mert Hakan Yandaş ayrılmanın eşiğinde...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yeni adresi Rusya olabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre Rus ekibi CSKA Moskova, başarılı isimle ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Mert Hakan, Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Sarı-lacivertli oyuncu 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renaultspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

1.74 cm boyundaki Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

28 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 kez A Milli Takım formasını terletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Mert Hakan Yandaş'ın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık kapıda! Yeni adresi netleşiyor

Deneyimli ismin transferine ilişkin durumun kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

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