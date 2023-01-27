Emre Mor’a Labrador cinsi köpek

Köpeği geçtiğimiz günlerde ölen Emre Mor büyük üzüntü yaşamıştı... Tecrübeli oyuncuya, takım arkadaşları jest yaptı. Teknik patron Jorge Jesus ve kaptan Altay Bayındır önderliğindeki organizasyonla Mor'a aynı cins yavru bir labrador köpek hediye edildi. Dünkü idmandan önce yeni köpeğini kucağına alan Mor büyük sevinç yaşadı. Jest için hocası Jesus ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
Köpeği geçtiğimiz günlerde ölen Emre Mor büyük üzüntü yaşamıştı... Tecrübeli oyuncuya, takım arkadaşları jest yaptı. Teknik patron Jorge Jesus ve kaptan Altay Bayındır önderliğindeki organizasyonla Mor'a aynı cins yavru bir labrador köpek hediye edildi. Dünkü idmandan önce yeni köpeğini kucağına alan Mor büyük sevinç yaşadı. Jest için hocası Jesus ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.