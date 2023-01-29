FENERBAHÇE KASIMPAŞA CANLI İZLE SÜPER LİG 📺 | FB maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: ALTAY, FERDİ, SAMET, SZALAI, LINCOLN, ARAO, ARDA, ZAJC, EMRE MOR, BATSHUAYI, VALENCIA.

KASIMPAŞA: ERDEM, TİRPAN, SADIK, DONK, YASIN, HAJRADINOVI, C EYSSERIC, CELINA, FALL, AYTAÇ, BAHOKEN.

LİGDE 40. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 40. kez mücadele edecek. Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 4 kez de Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırdı. 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe bu sezon ligin ilk maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise rakibini 6-0'lık skorla geçmişti.

9 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Kasımpaşa maçı öncesi sarı-lacivertli takımda sarı kart ceza sınırında bulunan 9 futbolcu dikkat çekiyor. Ceza sınırında olan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Atilla Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc, Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde 22. haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

KADIKÖY KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, söz konusu müsabakalardan 22 puan topladı. Rakip filelere 26 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 14 gol gördü. Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda iç sahada oynadığı 18 karşılaşmanın 13'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon hücum yönündeki verimliliği dikkat çekiyor. Ligde 19 müsabakada rakip filelere 46 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla gol yükünü çekiyor. Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde 15 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10'unu Kadıköy'de kaydetti. Son haftaların forma ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 9'a çıkardı. Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle katkı sağladı.

DÜDÜK VOLKAN BAYARSLAN'DA

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.