Haberler Fenerbahçe Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!

Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!

Son olarak Tigres forması giyen ve şu an boşta olan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Florian Thauvin, F.Bahçe ve Beşiktaş'a önerildi. İki dev, oyuncu için kapsamlı rapor istedi. Fransız yıldızın menajeri Süper Lig'in iki devi ile temasa geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!

Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve 23 Ocak'tan beri boşta olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in menajeri, oyuncusunu Süper Lig'in iki devine sundu.

Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncunun şartlarını değerlendireceği ve buna göre hareket edeceği belirtildi.

Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!

2018 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Thauvin'in Tigres'le neden yollarını ayırdığı son dönemdeki form ve sakatlık durumunun araştırılması kararı alındı.

Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!

İki kulüp de tecrübeli oyuncunun sağlık raporlarını detaylı bir şekilde inceleyecek.

Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!

Fransız kanat oyuncusu Florian Thauvin, 2018 yılında Marsilya forması giyerken, değeri 50 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.

Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!

Marsilya öncesinde ise; Newcastle United, Lille, Bastia, Grenoble takımlarının formasını giymişti.

Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!

Fransa futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen Thauvin, milli takımda 10 kez forma giydi.

Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!

Yıldız oyuncu, Tigres formasıyla 10 maça çıkarken, 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

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