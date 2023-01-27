Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler devre arasında bir kaleci hamlesi yapmayı planlıyor. Kanarya'nın gündemine ise oldukça dikkat çeken bir isim geldi. Fakat yıldız file bekçisinin bonservis bedeli ise yönetimi düşündürüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Sarı lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde zirve yarışını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Kanarya'da gözler bir yandan da transfere çevrildi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Teknik direktör Jorge Jesus, yönetim ile transfer konusunda bir araya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Portekizli hocanın takviye istediği bölgeler stoper ve sol bek olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Kanarya stoperi Samet Akaydın ile güçlendirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Sezon başından itibaren istikrarsız bir grafik çizen Altay Bayındır'ın alternatifleri için harekete geçildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Altay Bayındır ile yeni kontrat için henüz uzlaşamayan Fenerbahçe'de kaleye Dinamo Zagreb'li Dominik Livakovic'in gündeme alındığı ileri sürüldü...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Hırvat ekibi, Nottingham Forest'in de devrede olduğu başarılı eldiven için 10 milyon euro talep ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Kanarya'nın bu rakamlara çıkamayacağı ve pazarlık yapacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Livakovic'in yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi.

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