FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de kaleci harekatı! İstedikleri bonservis belli oldu

Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Sarı lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde zirve yarışını sürdürüyor.
Kanarya'da gözler bir yandan da transfere çevrildi
Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Sarı lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde zirve yarışını sürdürüyor.
Kanarya'da gözler bir yandan da transfere çevrildi
Teknik direktör Jorge Jesus, yönetim ile transfer konusunda bir araya geldi.
Portekizli hocanın takviye istediği bölgeler stoper ve sol bek olarak dikkat çekti.
Kanarya stoperi Samet Akaydın ile güçlendirdi.
Sol bek transferi de an meselesi.
Öte yandan Fenerbahçe kaleyi de sağlama almak istiyor.
Takımın kaptanı ve kalecisi Altay Bayındır eleştiri oklarının hedefinde.
Sezon başından itibaren istikrarsız bir grafik çizen Altay Bayındır'ın alternatifleri için harekete geçildi.
Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi.
Altay Bayındır ile yeni kontrat için henüz uzlaşamayan Fenerbahçe'de kaleye Dinamo Zagreb'li Dominik Livakovic'in gündeme alındığı ileri sürüldü...
Hırvat ekibi, Nottingham Forest'in de devrede olduğu başarılı eldiven için 10 milyon euro talep ediyor.
Kanarya'nın bu rakamlara çıkamayacağı ve pazarlık yapacağı ifade ediliyor.
Sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Livakovic'in yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi.
28 yaşındaki Livakovic, Katar'daki Dünya Kupası'nda dikkatleri çekmişti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.