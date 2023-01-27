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Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joao Pedro, sezon içerisinde bekleneni verememişti. Fenerbahçe'nin Real Valladolid ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Pedro, kısa süre önce takımla çalışmalara başlamıştı. İtalyan basınında Joao Pedro'nun transferine ilişkin Fiorentina iddaları gündeme gelirken, iddiaların ne derecede doğru olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Joao Pedro için belirlediği bonservis de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Ömer Aykut Özaşkın Özel haber

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 16:41 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 16:49
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun geleceğine dair önemli detaylar ortaya çıktı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Sarı lacivertliler yıldız golcüyü büyük umutlarla transfer etmişti.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Kanarya, Pedro için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

"Kulübümüz, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'yu kadrosuna kattı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Joao Pedro, kendisini 3 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Öte yandan sarı lacivertliler, Joao Pedro'yu KAP'ta böyle duyurmuştu:

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 euro ödenecektir.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

BEKLENENİN ALTINDA KALDI
Pedro, Fenerbahçe'ye transferinin ardından eski 'golcü' kimliğinden uzak kaldı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Bununla beraber yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin Real Valladolid ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Pedro, bir süre önce takımla idmanlara başlarken, henüz Jesus tarafından forma şansı bulamadı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

İTALYA'DAN TRANSFER İDDİASI
İtalyan basını, Pedro'nun bu durumuna karşın, Fiorentina'nın oyuncuya talip olduğunu yazdı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Editölerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Pedro'nun temsilcisiyle yaptığı görüşmede oyuncunun transferine dair detaylara ulaştı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

RESMİ TEKLİF YOK!
Joao Pedro'ya henüz herhangi bir resmi teklifin gelmediği kaydedilirken, İtalya'dan oyuncuyla ilgilenen kulüplerin olduğu ortaya çıktı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
İtalyan kulüplerin çekimser tavrının sebebinin, oyuncu için istenen bonservis olduğu ortaya çıktı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Fenerbahçe yönetiminin, Joeo Pedro'yu isteyen takımlardan '7 milyon euro' bonservis talep ettiği ve bu sebeple, Çizme ekiplerinin resmi teklife yanaşmadığı bildirildi.

Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Öte yandan Pedro'nun Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve takımında başarılar elde etmek istediği aktarıldı.

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