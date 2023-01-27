Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun geleceğine dair önemli detaylar ortaya çıktı.
Fenerbahçeli Joao Pedro'nun geleceğine dair önemli detaylar ortaya çıktı.
Sarı lacivertliler yıldız golcüyü büyük umutlarla transfer etmişti.
Kanarya, Pedro için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"Kulübümüz, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'yu kadrosuna kattı.
Joao Pedro, kendisini 3 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
Öte yandan sarı lacivertliler, Joao Pedro'yu KAP'ta böyle duyurmuştu:
"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 euro ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."
BEKLENENİN ALTINDA KALDI
Pedro, Fenerbahçe'ye transferinin ardından eski 'golcü' kimliğinden uzak kaldı.
Bununla beraber yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin Real Valladolid ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.
Pedro, bir süre önce takımla idmanlara başlarken, henüz Jesus tarafından forma şansı bulamadı.
İTALYA'DAN TRANSFER İDDİASI
İtalyan basını, Pedro'nun bu durumuna karşın, Fiorentina'nın oyuncuya talip olduğunu yazdı.
Editölerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Pedro'nun temsilcisiyle yaptığı görüşmede oyuncunun transferine dair detaylara ulaştı.
RESMİ TEKLİF YOK!
Joao Pedro'ya henüz herhangi bir resmi teklifin gelmediği kaydedilirken, İtalya'dan oyuncuyla ilgilenen kulüplerin olduğu ortaya çıktı.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
İtalyan kulüplerin çekimser tavrının sebebinin, oyuncu için istenen bonservis olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe yönetiminin, Joeo Pedro'yu isteyen takımlardan '7 milyon euro' bonservis talep ettiği ve bu sebeple, Çizme ekiplerinin resmi teklife yanaşmadığı bildirildi.
Öte yandan Pedro'nun Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve takımında başarılar elde etmek istediği aktarıldı.