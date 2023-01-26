Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İki ezeli rakip, adı birçok takımla anılan genç yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:05
FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Sezonun kalan bölümü için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Stoper takviyesi sonrası sol bek bölgesini de güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi İtalya'da buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona yakın.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Kanarya'nın, Hollandalı sol bekin transferi için Serie B ekibine 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Jayden Oosterwolde transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Fenerbahçe'de Oosterwolde transferi için geri sayım başlarken, genç yıldız Arda Güler ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Genç yetenek, sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Adı birçok dev takımla anılan Arda'ya son olarak Porto talip olmuştu.

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