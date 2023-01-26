FENERBAHÇE HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Ezeli rakipler Arda Güler'i istiyor

Ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Sezonun kalan bölümü için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.
Stoper takviyesi sonrası sol bek bölgesini de güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona yakın.
Kanarya'nın, Hollandalı sol bekin transferi için Serie B ekibine 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Jayden Oosterwolde transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Oosterwolde transferi için geri sayım başlarken, genç yıldız Arda Güler ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.
17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.
Genç yetenek, sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.
Adı birçok dev takımla anılan Arda'ya son olarak Porto talip olmuştu.
Porto'nun ardından bir diğer Portekiz devi Benfica da Arda Güler'e talip oldu.
Benfica'nın 17 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir izlettiği öğrenildi.
Portekiz ekibinin kısa süre içerisinde Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapabileceği aktarıldı.
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.
Genç yıldız, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
17 yaşındaki futbolcu A Milli Futbol Takımı ile de 1 maça çıktı.
Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.