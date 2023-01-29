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Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlier, bir yandan Miguel Crespo için gelen transfer tekliflerini dinlemeye alırken, diğer yandan da yıldız oyuncunun yerine gelecek isimleri belirledi. Fenerbahçe bu bağlamda gündemine, Manchester United'ın yıldızı Fred'i aldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 13:25
Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Sarı lacivertliler şu ana kadar çıktığı 19 maçta 41 puan topladı.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Fenerbahçe oynadığı 19 mücadelede 13 galibiyet aldı.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Ayrıca 2 kez berabere kaldı.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Sarı lacivertliler 19 maçta 4 kez de yenilgi yüzü gördü.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Öte yandan Fenerbahçe Yönetimi, hem ocak ayı hem de sezon sonu için transfer planlamalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Sarı lacivertli kurmaylar, ara transfer döneminde Jorge Jesus'un takviye istediği bölgeler için harekete geçmişti.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Kanarya'nın özellikle ocak ayında en az 2 transfer yapması bekleniyor.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Ancak Fenerbahçe'de sezon sonu için de dev bir transfer operasyonu başladı.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Teknik Direktör Jorge Jesus'un sezon sonunda flaş bir değişime gitme kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Sarı lacivertli idarecilerin de bu transfer operasyonu için harekete geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

İşte Kanarya'nın o hamlesi...

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

CRESPO GİDİYOR!

Fenerbahçe'de, Avrupa'dan birçok talibi olan Miguel Crespo ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Teknik Direktör Jorge Jesus'un, 26 yaşındaki orta sahanın ayrılığına onay verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Yönetim, Crespo'nun satışından iyi bir gelir hedefliyor.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Diğer yandan sarı lacivertliler, Portekizli futbolcudan elde edeceği önemli gelirle flaş bir hamle yapacak.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Crespo şu ana kadar Fenerbahçe'de 26 maça çıktı.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Yıldız orta saha 26 mücadelede 2 gol ve 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

CRESPO'NUN YERİNE MANU'NUN YILDIZI!

Fenerbahçe, Crespo'nun ayrılığı sonrası Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Sarı lacivertlilerin, 29 yaşındaki yetenek için İngiliz ekibiyle ilk teması kurduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Fred'in de uzun süreli bir sözleşme teklifine 'evet' diyeceği belirtildi.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Diğer yandan ManU ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Fred'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

İngiliz temsilcisinin ise transfere sezon sonunda onay vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Manchester United'ın Fred için yüksek bir bonservis talep etmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Fenerbahçe'nin bu bomba transferi 1-2 ay içinde bitirmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Kanarya, Fred hamlesiyle birlikte orta sahasını daha da güçlendirecek.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Sambacı oyuncu bu sezon İngiltere'de 26 maça çıktı.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Fred bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Ayrıca 1 de asist kaydetti.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Fred, ülke milli takımında da 32 müsabakada görev aldı.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Fred futbol kariyerinde Shakhtar ve Internacional gibi takımlarda da ter dökmüştü.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Manchester United, başarılı orta saha için 2018 yazında 59 milyon Euro bonservis ödemişti.

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