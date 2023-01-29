Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! Crespo yerine Fred sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler şu ana kadar çıktığı 19 maçta 41 puan topladı.
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler şu ana kadar çıktığı 19 maçta 41 puan topladı.
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.
Fenerbahçe oynadığı 19 mücadelede 13 galibiyet aldı.
Ayrıca 2 kez berabere kaldı.
Sarı lacivertliler 19 maçta 4 kez de yenilgi yüzü gördü.
Öte yandan Fenerbahçe Yönetimi, hem ocak ayı hem de sezon sonu için transfer planlamalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertli kurmaylar, ara transfer döneminde Jorge Jesus'un takviye istediği bölgeler için harekete geçmişti.
Kanarya'nın özellikle ocak ayında en az 2 transfer yapması bekleniyor.
Ancak Fenerbahçe'de sezon sonu için de dev bir transfer operasyonu başladı.
Teknik Direktör Jorge Jesus'un sezon sonunda flaş bir değişime gitme kararı aldığı belirtildi.
Sarı lacivertli idarecilerin de bu transfer operasyonu için harekete geçtiği öne sürüldü.
İşte Kanarya'nın o hamlesi...
CRESPO GİDİYOR!
Fenerbahçe'de, Avrupa'dan birçok talibi olan Miguel Crespo ile yolların ayrılması bekleniyor.
Teknik Direktör Jorge Jesus'un, 26 yaşındaki orta sahanın ayrılığına onay verdiği iddia edildi.
Yönetim, Crespo'nun satışından iyi bir gelir hedefliyor.
Diğer yandan sarı lacivertliler, Portekizli futbolcudan elde edeceği önemli gelirle flaş bir hamle yapacak.
Crespo şu ana kadar Fenerbahçe'de 26 maça çıktı.
Yıldız orta saha 26 mücadelede 2 gol ve 3 asist kaydetti.
CRESPO'NUN YERİNE MANU'NUN YILDIZI!
Fenerbahçe, Crespo'nun ayrılığı sonrası Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred'i kadrosuna katmak istiyor.
Sarı lacivertlilerin, 29 yaşındaki yetenek için İngiliz ekibiyle ilk teması kurduğu öne sürüldü.
Fred'in de uzun süreli bir sözleşme teklifine 'evet' diyeceği belirtildi.
Diğer yandan ManU ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Fred'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
İngiliz temsilcisinin ise transfere sezon sonunda onay vermesi bekleniyor.
Manchester United'ın Fred için yüksek bir bonservis talep etmeyeceği de gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe'nin bu bomba transferi 1-2 ay içinde bitirmek istediği ifade edildi.
Sambacı oyuncu bu sezon İngiltere'de 26 maça çıktı.
Fred bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Ayrıca 1 de asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Fred, ülke milli takımında da 32 müsabakada görev aldı.
Fred futbol kariyerinde Shakhtar ve Internacional gibi takımlarda da ter dökmüştü.
Manchester United, başarılı orta saha için 2018 yazında 59 milyon Euro bonservis ödemişti.