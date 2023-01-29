Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Takımı sezon başında Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, kadroda önemli değişiklikler yapmıştı.
Takımı sezon başında Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, kadroda önemli değişiklikler yapmıştı.
Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, takımdan düşünülmeyen pek çok isimle de yollarını ayırmıştı.
Kanarya'da sezon başında ayrılan isimlerden biri de Mergim Berisha oldu.
Alman golcü, geçtiğimiz sezon RB Salzburg'dan transfer edilmişti.
Sarı-lacivertliler, Berisha için Avusturya ekibine 5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
24 yaşındaki golcüyle ise 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
2021/2022 sezonunda takıma dahil olan Mergim Berisha, performansıyla beklentileri karşılayamadı.
Golcü oyuncu, sezon başında Augsburg'a kiralandı.
Alman santrfor, Bundesliga ekibinde adeta kendini buldu.
Augsburg'da dikkat çeken bir performans sergileyen Mergim Berisha, bu sezon Bundesliga'da 12 maça çıktı.
1.88 boyundaki forvet, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Son olarak takımının Freiburg ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Berisha ile ilgili resmi açıklama geldi.
Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter, Mergim Berisha'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
BR24'e konuşan Reuter, yaptığı açıklamada "Berisha önemli bir oyuncu.
Sezon sonuna kadar kiralık oynuyor ancak başka kulüpler de kendisini istiyor.
Zamanlamaya dikkat ediyoruz.
Bunu takip eden sadece ben değilim, kulüpte Berisha'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili tetikte olan birçok kişi var."
ifadelerini kullandı.
4 MİLYON EURO ÖDENECEK
Augsburg'un Mergim Berisha'nın bonservisi için Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü.
Mergim Berisha'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Alman futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
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