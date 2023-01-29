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Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon RB Salzburg'dan transfer ettiği Mergim Berisha, istenen performansı sergileyememiş ve sezon başında Augsburg'a kiralanmıştı. Golcü futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 12:33
Mert Kılıç
Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Takımı sezon başında Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, kadroda önemli değişiklikler yapmıştı.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, takımdan düşünülmeyen pek çok isimle de yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Kanarya'da sezon başında ayrılan isimlerden biri de Mergim Berisha oldu.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Alman golcü, geçtiğimiz sezon RB Salzburg'dan transfer edilmişti.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertliler, Berisha için Avusturya ekibine 5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

24 yaşındaki golcüyle ise 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

2021/2022 sezonunda takıma dahil olan Mergim Berisha, performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Golcü oyuncu, sezon başında Augsburg'a kiralandı.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Alman santrfor, Bundesliga ekibinde adeta kendini buldu.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Augsburg'da dikkat çeken bir performans sergileyen Mergim Berisha, bu sezon Bundesliga'da 12 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

1.88 boyundaki forvet, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Son olarak takımının Freiburg ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Berisha ile ilgili resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter, Mergim Berisha'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

BR24'e konuşan Reuter, yaptığı açıklamada "Berisha önemli bir oyuncu.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Sezon sonuna kadar kiralık oynuyor ancak başka kulüpler de kendisini istiyor.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Zamanlamaya dikkat ediyoruz.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

Bunu takip eden sadece ben değilim, kulüpte Berisha'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili tetikte olan birçok kişi var."
ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi

4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Augsburg'un Mergim Berisha'nın bonservisi için Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü.

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