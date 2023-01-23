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Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Ümraniyespor Fenerbahçe mücadelesinin var hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 12:27
Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Ümraniyespor - Fenerbahçe mücadelesinin VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Fenerbahçe, saat 20.00'de Ümraniyespor'a konuk olacak. Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na, AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ve Samet Çavuş eşlik edecek.

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