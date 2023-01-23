Ümraniyespor Fenerbahçe maçında 90+8'de gelen gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, 20. hafta kapanış maçında Ümraniyespor'un konuğu oldu.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında, sarı lacivertli ekip 2-1 öndeyken Ümraniyespor'dan Umut Nayir attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

VAR uyarısı sonrası maçın hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu izledi ve golden önce Ümraniyesporlu Tomislav Glumac'ın Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Bu karar sonrası Bitigen'e sert bir şekilde itiraz eden Ümraniyespor'dan Onur Atasayar ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

İşte o pozisyon...

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...