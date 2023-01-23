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Ümraniyespor Fenerbahçe maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler zirve mücadelesinde hata yapmamak adına mutlak 3 puan için sahada. Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 20:00
Ümraniyespor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanına konuk oluyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan sarı lacivertliler mutlak 3 puan için sahada.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Kartal Kayra, Oğuz, Onur Ayık, Bettaieb, Umut Nayir

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

LİGDE 2. RANDEVU

Fenerbahçe ile Ümraniyespor bu maçla birlikte Süper Lig'de 2. kez rakipler. Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı.
İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı öncesi, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe deplasmanda son olarak karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

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