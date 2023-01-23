Haberler Fenerbahçe ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Fenerbahçe ile Ümraniyespor oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Fenerbahçe'de Joao Pedro maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:23 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:30
ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Ümraniyespor ile Fenerbahçe konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

JOAO PEDRO FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Ümraniyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

LİGDE 2. RANDEVU

Fenerbahçe ile Ümraniyespor oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı.
İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe deplasmanda son olarak karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Erkek bebek bekleyen Funda Eryiğit'ten karnı burnunda ilk kare geldi!
Müge Anlı Ecem Temel'i buldu sesini duyunca panik oldu 'bir dükkana gir' diye yalvardı! Ders verdiği çocukların babasıyla kaçmıştı: "İyi değil..."
F.Bahçe'de sol bek transferinde mutlu son!
F.Bahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray'a Roma rakip oldu! Milli yıldızın...
Ümraniyespor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu!
İftar ezanı kaçta okunuyor? 23 Ocak iftar vakti
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'a Roma rakip oldu! Milli yıldızın... F.Bahçe ve G.Saray'a Roma rakip oldu! Milli yıldızın... 15:09
Kartal'da Cabral sesleri! Kulübünden flaş karar! Kartal'da Cabral sesleri! Kulübünden flaş karar! 15:06
Novak Djokovic çeyrek finalde! Novak Djokovic çeyrek finalde! 14:18
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu 14:08
Disasi paylaşılamıyor! ManU ve Bayern peşinde Disasi paylaşılamıyor! ManU ve Bayern peşinde 13:07
Fırtına'dan lige damga vuran performans! İlk sırada Fırtına'dan lige damga vuran performans! İlk sırada 12:21
Daha Eski
Ümraniyespor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! Ümraniyespor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:19
Lakers deplasmanda kazandı! Gecenin sonuçları Lakers deplasmanda kazandı! Gecenin sonuçları 12:11
F.Bahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? F.Bahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? 12:10
Oğuzhan Özyakup'un düğün planı belli oldu! Oğuzhan Özyakup'un düğün planı belli oldu! 12:06
Ümraniyespor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Ümraniyespor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:02
Inter - Empoli maçı saat kaçta? Inter - Empoli maçı saat kaçta? 11:38