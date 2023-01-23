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Ümraniyespor Fenerbahçe: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Heyecan dolu mücadelede sarı lacivertliler rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 22:12 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 22:24
Ümraniyespor Fenerbahçe: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu mücadelede Fenerbahçe rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ilk golü 73. dakikada Batshuayi'nin ayağından geldi.

Ardından Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Ümraniyespor'da 89. dakikada Glumac kendi kalesine attı.

Ümraniyespor'un tek golü ise 78. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Ayrıca Ümraniyespor'da 90+10. dakikada Onur Atasayar 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Ümraniyespor maçı 10 kişi tamamladı.

Maçın ardından Fenerbahçe ligde 41 puanla 2. sırada yer aldı.

Ümraniyespor ise 14 puanla 19. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe haftaya sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ümraniyespor ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

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