Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gündem Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa... Yıldız isim için teklifini ileten sarı-lacivertlilerden iki kat fiyat istendi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:40
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hücum hattındaki zenginliği artırabilmek için yırtıcı bir kanat oyuncusu transfer etmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Fenerbahçe'ye menajerler vasıtasıyla çeşitli öneriler gelirken, aynı zamanda kulübün profesyonelleri de sarı-lacivertlilere her açıdan uygun olan futbolcularla ilgili araştırmalar yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Şampiyonluk yarışında alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isten Fenerbahçe'nin kısa bir süre önce Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa için teklif yaptığı gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Fenerbahçe'nin yaptığı transfer teklifinin detayları da netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Takvim'in aktardığına göre Kolombiya'da bulunan deneyimli gazeteci Javier Hernandez, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki Villa için yaptığı teklifi açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Hernandez, "Bana, Fenerbahçe'den Boca'ya yapılan teklif söylendi. Villa için 5 milyon euro teklif ettiler. Ama Boca ise bunun mümkün olmadığını Fenerbahçe'ye bildirdi. Çünkü Boca Villa için en az 10 milyon euro istiyor" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Boca Juniors, sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde oynayabilen futbolcu için daha önce 12 milyon euro fiyat belirlemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Bilindiği üzere Sebastian Villa'nın haklarının yüzde 70'ine Boca sahip.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Yüzde 30'luk kısmının ise Tolima'da olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

2022 sezonunda Boca Juniors ekibinde 44 maçta 3370 dakika süre alan futbolcu 11 gol 15 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Villa, Arjantin'in köklü ekibi Boca Juniors'tan önce Tolima ekibinde görev almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

SÖZLEŞME DURUMU

Kolombiyalı kanat oyuncusunun, kulübü Boca Juniors ise sözleşmesi 31 Aralık 2024 itibarıyla son bulacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

2019 yılında 10 milyon euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre ise güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Sebastian Villa, futbol kariyerinde şu ana kadar 222 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Fenerbahçe ile anılan Kolombiyalı 37 gol kaydederken 44 de asiste imza attı.

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