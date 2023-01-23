TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den iki kat fiyat istediler! Sebastian Villa için girişimler sürüyor

Şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Kanarya'da, Boca Juniors ekibinde forma giyen Sebastian Villa gündeme gelmişti.
Sarı-lacivertlilerin Sebastian Villa transferinde son durum ne, Villa Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hücum hattındaki zenginliği artırabilmek için yırtıcı bir kanat oyuncusu transfer etmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'ye menajerler vasıtasıyla çeşitli öneriler gelirken, aynı zamanda kulübün profesyonelleri de sarı-lacivertlilere her açıdan uygun olan futbolcularla ilgili araştırmalar yapıyor.
Şampiyonluk yarışında alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isten Fenerbahçe'nin kısa bir süre önce Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa için teklif yaptığı gündeme gelmişti.
Fenerbahçe'nin yaptığı transfer teklifinin detayları da netleşmeye başladı.
Takvim'in aktardığına göre Kolombiya'da bulunan deneyimli gazeteci Javier Hernandez, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki Villa için yaptığı teklifi açıkladı.
Hernandez, "Bana, Fenerbahçe'den Boca'ya yapılan teklif söylendi. Villa için 5 milyon euro teklif ettiler. Ama Boca ise bunun mümkün olmadığını Fenerbahçe'ye bildirdi. Çünkü Boca Villa için en az 10 milyon euro istiyor" dedi.
Boca Juniors, sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde oynayabilen futbolcu için daha önce 12 milyon euro fiyat belirlemişti.
Bilindiği üzere Sebastian Villa'nın haklarının yüzde 70'ine Boca sahip.
Yüzde 30'luk kısmının ise Tolima'da olduğu belirtildi.
2022 sezonunda Boca Juniors ekibinde 44 maçta 3370 dakika süre alan futbolcu 11 gol 15 asistlik performans ortaya koydu.
Villa, Arjantin'in köklü ekibi Boca Juniors'tan önce Tolima ekibinde görev almıştı.
SÖZLEŞME DURUMU
Kolombiyalı kanat oyuncusunun, kulübü Boca Juniors ise sözleşmesi 31 Aralık 2024 itibarıyla son bulacak.
2019 yılında 10 milyon euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre ise güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Sebastian Villa, futbol kariyerinde şu ana kadar 222 maça çıktı.
Fenerbahçe ile anılan Kolombiyalı 37 gol kaydederken 44 de asiste imza attı.