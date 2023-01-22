Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertliler adına bu maç, önemli bir değer taşıyor.
Kanarya, mücadeleden galibiyetle ayrıldığı taktirde liderlik yarışına tam gaz devam edecek.
Fenerbahçe, zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray ile yarışıyor.
Sarı kırmızılılar, son olarak Antalyaspor ile karşı karşıya gelmişti.
Akdeniz temsilcisi karşısında Cimbom, 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve zirvedeki yerini korumuştu.
Bununla beraber Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını, maç fazlasıyla açmıştı.
FENERBAHÇE'DE TAHAMMÜL YOK
Sarı lacivertlilerde maç öncesi Teknik Direktör Jorge Jesus, oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı.
Jesus konuşmasında, puan kaybı yaşamak istemediğini ifade etti.
Portekizli teknik adam yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"Son 2 deplasman maçımızı kazandık.
Ümraniyespor'u da yenmemiz gerekiyor.
Puan kaybı istemiyorum."
Ümraniyespor Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak.
Mücadelenin başlama saati 20.00 olarak belirlendi.
ÜMRANİYESPOR'DAN TEPKİ ALMIŞTI
Fenerbahçe'nin teknik direktörüne tepki gösteren Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar "Jesus önce kendi ülkelerindeki statlara baksın.
Portekiz'de, Avrupa'da çok maç izledim.
Bizim statlarımız çok kaliteli.
Ümraniyespor 84 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.
Bizim yeni bir stat ihtiyacımız var, bunu en kısa zamanda yapacağız. Biz işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.