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Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 20. haftasında, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin zirve yarışında puan kaybı yaşamadan geçmek zorunda olduğu bu maç öncesi teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularını uyardı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 12:29
Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Sarı lacivertliler adına bu maç, önemli bir değer taşıyor.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Kanarya, mücadeleden galibiyetle ayrıldığı taktirde liderlik yarışına tam gaz devam edecek.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Fenerbahçe, zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray ile yarışıyor.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Sarı kırmızılılar, son olarak Antalyaspor ile karşı karşıya gelmişti.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Akdeniz temsilcisi karşısında Cimbom, 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve zirvedeki yerini korumuştu.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Bununla beraber Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını, maç fazlasıyla açmıştı.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

FENERBAHÇE'DE TAHAMMÜL YOK
Sarı lacivertlilerde maç öncesi Teknik Direktör Jorge Jesus, oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Jesus konuşmasında, puan kaybı yaşamak istemediğini ifade etti.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Portekizli teknik adam yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

"Son 2 deplasman maçımızı kazandık.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Ümraniyespor'u da yenmemiz gerekiyor.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Puan kaybı istemiyorum."

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Mücadelenin başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

ÜMRANİYESPOR'DAN TEPKİ ALMIŞTI
Fenerbahçe'nin teknik direktörüne tepki gösteren Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar "Jesus önce kendi ülkelerindeki statlara baksın.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Portekiz'de, Avrupa'da çok maç izledim.

Jorge Jesus'tan Ümraniyespor Fenerbahçe maçı öncesi ikaz!

Bizim statlarımız çok kaliteli.

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