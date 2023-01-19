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Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan yıldızı Joao Pedro'ya dair, Çizme basınında Fiorentina'ya transfer olacağı iddiaları yer almıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Pedro'nun temsilcisine ulaştı. Peki, Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor mu? Fiorentina'nın transfer teklifini resmileştirmesi halinde tavrı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 09:38
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Fenerbahçe, sezon başında Cagliari'den yıldız golcü Joao Pedro'yu kadrosuna katmıştı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Sarı lacivertliler, büyük umutlarla transfer ettiği golcü futbolcudan istediği verimi alamamıştı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Joao Pedro için yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Eurobonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

"BİRLİKTE ÇOK MUTLU OLACAĞIZ"
Pedro ise Fenerbahçe'ye transferi sonrası, sarı lacivertlilerin resmi yayın organına şu ifadeleri kullanmıştı:

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

"Çok büyük bir kulübe geldim. Çok büyük mutluluk yaşıyorum. Eşsiz bir kulüp gerçekten, en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Birlikte çok mutlu olacağız."

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Geçen süre zarfında, Fenerbahçe formasıyla fırsatları kaçıran Pedro, talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Pedro, sahalardan uzak kalmıştı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Sarı lacivertliler Pedro'nun sakatlığına ilişkin, " Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasını yapmıştı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Bununla beraber Pedro iyileşti ve takımla beraber çalışmalara başladı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

İTALYA'DAN TRANSFER İDDİASI
Pedro için İtalyan basınından, Fiorentina transfer iddiaları gündeme geldi.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Serie A temsilcisinin bir forvet aradığı ve gündemine Pedro'yu aldığı kaydedildi.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Bununla beraber kış transfer sezonunda, Pedro için teklif yapacakları ifade edildi.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

PEDRO'NUN TAVRI NE OLACAK?
Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın haberine göre Pedro'nun konuya dair düşüncesi belli oldu.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Yıldız oyuncunun temsilcisiyle yapılan görüşmede, Pedro'nun Fenerbahçe'den asla ayrılmak istemediği öğrenildi.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Öte yandan Pedro'nun sıkı çalıştığı ve yeniden forma giymek istediği, sarı lacivertlilerde kontratının sonuna kadar kalmak istediği aktarıldı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU
Bununla beraber oyuncunun Fenerbahçe forması giymekten ve Jesus ile çalışmaktan çok mutlu olduğu dile getirildi.

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