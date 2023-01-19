Joao Pedro Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!

Fenerbahçe, sezon başında Cagliari'den yıldız golcü Joao Pedro'yu kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, sezon başında Cagliari'den yıldız golcü Joao Pedro'yu kadrosuna katmıştı.
Sarı lacivertliler, büyük umutlarla transfer ettiği golcü futbolcudan istediği verimi alamamıştı.
Joao Pedro için yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:
"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Eurobonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
"BİRLİKTE ÇOK MUTLU OLACAĞIZ"
Pedro ise Fenerbahçe'ye transferi sonrası, sarı lacivertlilerin resmi yayın organına şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok büyük bir kulübe geldim. Çok büyük mutluluk yaşıyorum. Eşsiz bir kulüp gerçekten, en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Birlikte çok mutlu olacağız."
Geçen süre zarfında, Fenerbahçe formasıyla fırsatları kaçıran Pedro, talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Pedro, sahalardan uzak kalmıştı.
Sarı lacivertliler Pedro'nun sakatlığına ilişkin, " Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasını yapmıştı.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Bununla beraber Pedro iyileşti ve takımla beraber çalışmalara başladı.
İTALYA'DAN TRANSFER İDDİASI
Pedro için İtalyan basınından, Fiorentina transfer iddiaları gündeme geldi.
Serie A temsilcisinin bir forvet aradığı ve gündemine Pedro'yu aldığı kaydedildi.
Bununla beraber kış transfer sezonunda, Pedro için teklif yapacakları ifade edildi.
PEDRO'NUN TAVRI NE OLACAK?
Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın haberine göre Pedro'nun konuya dair düşüncesi belli oldu.
Yıldız oyuncunun temsilcisiyle yapılan görüşmede, Pedro'nun Fenerbahçe'den asla ayrılmak istemediği öğrenildi.
Öte yandan Pedro'nun sıkı çalıştığı ve yeniden forma giymek istediği, sarı lacivertlilerde kontratının sonuna kadar kalmak istediği aktarıldı.
FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU
Bununla beraber oyuncunun Fenerbahçe forması giymekten ve Jesus ile çalışmaktan çok mutlu olduğu dile getirildi.