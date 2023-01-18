Samsunspor'dan Bruma, Lemos ve İsmail Yüksek açıklaması!

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, D-Smart ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk oldu. Yüksel Yıldırım, özetle şunları söyledi:
İSMAİL YÜKSEK, BRUMA VE LEMOS
Transfer görüşmeleri hakkında bilgi veren başkan Yüksek "Hasan Ali Kaldırım'la görüştüm bana Beşiktaş ve Galatasaray'dan haber beklediğini söyledi. Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kiralık olarak istedik. Jorge Jesus kullanacağını söyleyerek transferine izin vermedi. Ali Koç bize Bruma ve Mauricio Lemos'u önerdi bizim stopere ihtiyacımız yok dedim. Kartal Kayra Yılmaz ile görüştük Ümraniye'de kiralık olarak oynuyor orada mutsuzdu teklif yaptık gelmek istedi ama Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar, Kayra'yı bırakmak istemedi" diye konuştu.
"YUSUF ERDOĞAN'I İMZAYA BEKLERKEN, ADANA DEMİRSPOR İLE ANLAŞTI"
"Yusuf Erdoğan'ın menajeriyle, Trabzonspor kulübüyle ve kendisiyle anlaşmıştık. Samsunspor'a imza atmaya gelmesini beklerken "babam istemiyor" diyerek verdiğimizin 2 katına Adana Demirspor ile anlaştı. Haliyle oyuncuyu da suçlayamıyoruz."