Premier Lig'den bir isme daha talip çıktı! Szalai'nin ardından...

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde Jorge Jesus stoper ve forvet bölgelerine takviye istemişti. Savunmaya Samet Akaydın transfer edilirken, forvet bölgesi için adı geçen isim ise Haji Wright'tı.
Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde Jorge Jesus stoper ve forvet bölgelerine takviye istemişti. Savunmaya Samet Akaydın transfer edilirken, forvet bölgesi için adı geçen isim ise Haji Wright'tı.
Gaziantep maçının ardından transfere dair açıklamada bulunan Jesus, önceliklerinin oyuncu kaybetmemek olduğunu belirtmişti. Ancak İngilizler West Ham United'ın Attila Szalai'yi listesine aldığını duyurmuştu.
OSAYI'YE DE TALİP ÇIKTI!
Ada basınında çıkan bir başka habere göre ise Crystal Palace da gözünü Osayi Samuel'e dikti. Habere göre Premier Lig ekibi kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye resmi teklif sunacak.