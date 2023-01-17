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Premier Lig'den bir isme daha talip çıktı! Szalai'nin ardından...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Samet Akaydın kadroya katılırken, Attila Szalai için de West Ham United'ın devrede olduğu yazılmıştı. Kanarya'dan bir isme daha Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 11:10
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Premier Lig'den bir isme daha talip çıktı! Szalai'nin ardından...

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde Jorge Jesus stoper ve forvet bölgelerine takviye istemişti. Savunmaya Samet Akaydın transfer edilirken, forvet bölgesi için adı geçen isim ise Haji Wright'tı.

Premier Lig'den bir isme daha talip çıktı! Szalai'nin ardından...

Gaziantep maçının ardından transfere dair açıklamada bulunan Jesus, önceliklerinin oyuncu kaybetmemek olduğunu belirtmişti. Ancak İngilizler West Ham United'ın Attila Szalai'yi listesine aldığını duyurmuştu.

Premier Lig'den bir isme daha talip çıktı! Szalai'nin ardından...

OSAYI'YE DE TALİP ÇIKTI!

Ada basınında çıkan bir başka habere göre ise Crystal Palace da gözünü Osayi Samuel'e dikti. Habere göre Premier Lig ekibi kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye resmi teklif sunacak.

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