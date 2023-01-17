Hücum F'Enner'i

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia bu sezon ligde attığı gollerle takımını taşıyor... Son olarak Gaziantep deplasmanında 2 kez ağları sarsıp galibiyeti getiren tecrübeli oyuncu, 15 maçta 15 gol+4 asiste ulaştı. Toplamda 19 gole katkı sağlayan yıldız, ligde takımının attığı 44 golün yüzde 43'üne etki etti. Valencia'nın ligde gol+asist ürettiği 10 maçta Fenerbahçe 8 galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldı, sadece bir kez yenildi. 33 yaşındaki forvet, Gaziantep'te tam 16 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak ligde bu sezonki en yüksek rakama ulaştı.



5 KARŞILAŞMADA '2+' GOL

Valencia ayrıca ligde şu ana kadar 5 maçta iki ve üzeri gol atarak ayrı bir başarıya imza attı. İlk üç haftada HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor filelerine 2'şer gol gönderen Ekvadorlu oyuncu, Vavacars Fatih Karagümrük'e 3 gol, Gaziantep FK'ya 2 gol attı... Maç başına 1 gol ortalaması ile oynayan Enner Valencia, krallık yarışında da 15 golle en yakın rakiplerinin 5 gol önünde yer alıyor. Listenin ikinci sırasında bulunan Antalyasporlu Haji Wright ile Fatih Karagümrük'ün forvetleri Mbaye Diagne ve Fabio Borini'nin 10'ar golü var.



BURADA ÇOK MUTLUYUM

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia, yönetime kalmak istediği mesajını yolladı. Tecrübeli oyuncu, "Geleceğim Fenerbahçe'de. Ben burada çok mutluyum. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Bu hem beni, hem ailemi çok mutlu ediyor. Şu anda Fenerbahçe ile şampiyonluğa, savaşmaya odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı. Valencia'ya en kısa sürede yeni kontrat önerilmesi bekleniyor.