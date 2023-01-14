Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 17 yaşında gösterdiği performans ile futbol dünyasının dikkatini çekmiş durumda.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 17 yaşında gösterdiği performans ile futbol dünyasının dikkatini çekmiş durumda.
Eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano, vermiş olduğu röportajda genç yıldız için dikkat çeken sözler kullandı.
17 YAŞINDA MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya ile oynanan hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna davet edilmişti.
İskoçya maçında süre alamayan Arda Güler, Çekya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve Antep halkı Arda Güler'e destek olmuştu.
Türk futbolunda bir yıldız doğuyor ve dünya bu genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyordu.
GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞILDI
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, 'Bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay hakkı Gençlerbirliği'nindir' maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık.
2,5 milyon Euro alacağız.
Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var.
Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız.
Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik.
Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız" diye konuşmuştu.
İTALYANLAR NAPOLI İDDİASINDA BULUNMUŞTU
Arda Güler'in Fenerbahçe'deki performansı ve potanisyeli İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi etkiledi.
Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızları kadrosuna katan Napoli bu kez gözünü Arda Güler'e dikti.
Napoli'ye yakınlığı ile bilinen haber siteleri İtalyan ekibinin Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağını iddia etmişti.
50 GENÇ LİSTESİ
Four Four Two dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da en heyecan verici 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Arda Güler için övgü dolu sözler kullanıldı.
'SÜPER LİG'İN EN GENÇ GOLCÜSÜ'
Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği için UEFA'nın internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:
"Dripling yeteneği ve delici pasları nedeniyle 'Türk Messi' olarak adlandırılan oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu.
Bu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde de dikkatleri üzerine çekti ve 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil eden en genç oyuncu oldu."
'ONA AŞIK OLDUM'
"Gerçek ve olağanüstü yetenek. Youtube'da videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. O bir fenomen, ona aşık oldum. Sizi çıldırtıyor, bu tip oyuncu için stadyuma gidiyorsunuz."
BU SEZON Kİ PERFORMANSI
Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 karşılaşmada görev yaptı. Genç yıldız bu maçlarda 3 gol atarken 1 asistle oynadı.
Ayrıca Arda Güler bu sezon ilk kez A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi.