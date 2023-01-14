Haberler Fenerbahçe Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki starı Arda Güler, Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. Buna son örnek, İtalya Milli Takımı'nın ve Serie A'nın unutulmaz golcülerinden, Antonio Cassano'dan geldi. Cassano, Fenerbahçe'nin genç starı Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 12:51
Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 17 yaşında gösterdiği performans ile futbol dünyasının dikkatini çekmiş durumda.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano, vermiş olduğu röportajda genç yıldız için dikkat çeken sözler kullandı.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

17 YAŞINDA MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya ile oynanan hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna davet edilmişti.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

İskoçya maçında süre alamayan Arda Güler, Çekya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve Antep halkı Arda Güler'e destek olmuştu.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Türk futbolunda bir yıldız doğuyor ve dünya bu genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyordu.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞILDI
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, 'Bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay hakkı Gençlerbirliği'nindir' maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

2,5 milyon Euro alacağız.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız" diye konuşmuştu.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

İTALYANLAR NAPOLI İDDİASINDA BULUNMUŞTU
Arda Güler'in Fenerbahçe'deki performansı ve potanisyeli İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi etkiledi.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızları kadrosuna katan Napoli bu kez gözünü Arda Güler'e dikti.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Napoli'ye yakınlığı ile bilinen haber siteleri İtalyan ekibinin Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağını iddia etmişti.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

50 GENÇ LİSTESİ
Four Four Two dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da en heyecan verici 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Arda Güler için övgü dolu sözler kullanıldı.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

'SÜPER LİG'İN EN GENÇ GOLCÜSÜ'
Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği için UEFA'nın internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:
"Dripling yeteneği ve delici pasları nedeniyle 'Türk Messi' olarak adlandırılan oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Bu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde de dikkatleri üzerine çekti ve 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil eden en genç oyuncu oldu."

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

'ONA AŞIK OLDUM'
"Gerçek ve olağanüstü yetenek. Youtube'da videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. O bir fenomen, ona aşık oldum. Sizi çıldırtıyor, bu tip oyuncu için stadyuma gidiyorsunuz."

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

BU SEZON Kİ PERFORMANSI
Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 karşılaşmada görev yaptı. Genç yıldız bu maçlarda 3 gol atarken 1 asistle oynadı.

Antonio Cassano'dan Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Aşık oldum"

Ayrıca Arda Güler bu sezon ilk kez A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi.

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