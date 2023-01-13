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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a talip çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin 3-0 kaybettiği Galatasaray derbisi sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen ve takımdaki geleceği tartışılan Altay Bayındır'a İtalya'dan sürpriz bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 08:18
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Karşılaşmanın ardından eleştirilerin hedefinde kaleci Altay Bayındır da vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Genç file bekçisinin sarı-lacivertli takımdaki geleceği tartışma konusu olurken yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Fenerbahçe'de hatalı goller yediği gerekçesiyle eleştirilen Altay Bayındır'a, İtalya'dan Inter'in dışında bir talip daha çıktı: Roma…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Sabah'ta yer alan habere göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı başkent ekibi, Rui Patricio'nun ayrılma ihtimaline karşın kaleci arayışlarına girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Roma Genel Menajeri Tiago Pinto, yönetime sunduğu raporda Altay Bayındır'a yer verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Çizme ekibinin listesinde Empoli'den Guglielmo Vicario ve Atalanta'dan Carnesecchi de bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Altay Bayındır bu sezon 17 Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe'nin kalesini korudu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Genç eldiven, 8 maçı gol yemeden tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Altay ayrıca forma giydiği karşılaşmalarda kalesinde 20 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

24 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

Ardından Arabayatağı altyapısına geçti. Bursa Yol altyapısının ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a sürpriz talip

2019 yılında ise Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

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