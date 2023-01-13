FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun listesine girdi! Altay Bayındır'a talip çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından eleştirilerin hedefinde kaleci Altay Bayındır da vardı.
Genç file bekçisinin sarı-lacivertli takımdaki geleceği tartışma konusu olurken yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de hatalı goller yediği gerekçesiyle eleştirilen Altay Bayındır'a, İtalya'dan Inter'in dışında bir talip daha çıktı: Roma…
Sabah'ta yer alan habere göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı başkent ekibi, Rui Patricio'nun ayrılma ihtimaline karşın kaleci arayışlarına girdi.
Roma Genel Menajeri Tiago Pinto, yönetime sunduğu raporda Altay Bayındır'a yer verdi.
Çizme ekibinin listesinde Empoli'den Guglielmo Vicario ve Atalanta'dan Carnesecchi de bulunuyor.
Altay Bayındır bu sezon 17 Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe'nin kalesini korudu.
Genç eldiven, 8 maçı gol yemeden tamamladı.
Altay ayrıca forma giydiği karşılaşmalarda kalesinde 20 gole engel olamadı.
24 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
Ardından Arabayatağı altyapısına geçti. Bursa Yol altyapısının ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.
2019 yılında ise Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
1.98 cm boyundaki Altay Bayındır, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
24 yaşındaki genç eldiven, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın kalesini korudu.
Başarılı file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro...