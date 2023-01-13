Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 13:31
Fenerbahçe Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu, ısınma hareketleri, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, son bölümde taktik ve bireysel çalıştı.

Fenerbahçe, Cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

DİĞER
Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve daha nicesi... Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık! Ama gerçek bambaşka çıktı!
Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti Metin Hara'dan sonra aşkı bakın kimde buldu
Galatasaray'da stoper operasyonu! Erden Timur...
Olay transfer itirafı! "F.Bahçe'ye çok yakındım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay transfer itirafı! "F.Bahçe'ye çok yakındım"
Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı 13:33
Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor 13:30
Taktik dehası Okan Buruk! Derbi sonrası... Taktik dehası Okan Buruk! Derbi sonrası... 12:29
Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu 12:55
Başkan Çebi'ye ne dedi? O görüşmede gözleri doldu! Başkan Çebi'ye ne dedi? O görüşmede gözleri doldu! 13:20
Fenomen Ronaldo 4. kez evleniyor! Fenomen Ronaldo 4. kez evleniyor! 13:24
Daha Eski
Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam... Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam... 11:11
Celta Vigo - Villarreal maçı saat kaçta? Celta Vigo - Villarreal maçı saat kaçta? 11:13
Napoli - Juventus maçı saat kaçta? Napoli - Juventus maçı saat kaçta? 11:23
Barcelona - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Barcelona - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 11:47
Antalyaspor'a dönen Doğukan konuştu Antalyaspor'a dönen Doğukan konuştu 12:00
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? 12:05