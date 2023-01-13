Fenerbahçe Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu, ısınma hareketleri, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, son bölümde taktik ve bireysel çalıştı.

Fenerbahçe, Cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.