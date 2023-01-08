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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıklarını tamamlandı. Maç saatini beklemeye koyulan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, o isme özel görev verecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 08:55
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci hafta derbi maçında Galatasaray'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay üstlenecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Ezeli rakiplerin ligde bu zamana kadar oynadığı 395 mücadeleden 148'inde Fenerbahçe üstünlük sağlarken, Galatasaray 124 kez galip geldi. 123 karşılaşma ise beraberlikle son buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın ise 6'sı ise berabere sona ererken, 2 mücadeleden Fenerbahçe, 2 karşılaşmadan da Galatasaray galip ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

İki takım da geride kalan son 10 karşılaşmada 8'er gol hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Ligde liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, 35 puanla 2'nci sırada yer alırken Galatasaray 36 puanla ilk sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oyuncularına liderlik koltuğuna oturmaları ve önlerine daha sağlam bakabilmeleri için mücadeleyi kazanmaları gerektiğini vurgulayan Jorge Jesus, antrenmanlarda yoğun mesai harcadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Portekizli teknik adam, risksiz ve sakatlıksız bir mücadele olması için ellerinden gelen mücadeleyi vermeleri gerektiğini de öğrencilerine empoze ederek, sahadan hem kendileri hem de taraftarların mutlu ayrılmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

HALİL UMUT MELER 3. KEZ DERBİDE

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak hakem Halil Umut Meler, daha önce 2 kez ezeli rakiplerin maçını yönetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe'nin 23 Şubat 2020 tarihinde evinde Galatasaray'a 3-1 yenildiği karşılaşmada görev alan hakem Halil Umut Meler, Galatasaray'ın ev sahipliğinde 21 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta da düdük çaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Meler, ligin 18'inci haftasında Kadıköy'deki karşılaşmada da orta hakem olarak sahada yer alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

TEK EKSİK PEDRO

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi tek eksik Joao Pedro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Sarı-lacivertli ekipte Galatasaray derbisi heyecanı yaşanırken, sakatlığı bulunan Joao Pedro, bireysel çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Brezilyalı futbolcunun, derbi maçta görev alması beklenmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Öte yandan sakatlığı sona eren ve bir süredir takımla çalışan Luan Peres'in mücadelede görev alıp almayacağına teknik heyet karar verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

FERDİ VE CRESPO SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile Miguel Crespo, Galatasaray maçı öncesi sarı kart sınırında yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

İki futbolcu, derbi maçta sarı kart görmeleri halinde ligin 19'uncu haftasında oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

GUSTAVO HENRIQUE'YE ÖZEL GÖREV

Sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, Gustavo Henrique'yi bir defa daha 11'e koymayı düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Portekizli hoca Beşiktaş derbisinde Wout Weghorst'u, Trabzonspor mücadelesinde ise Maxi Gomez'i Gustavo ile durdurmayı planlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Derbide de Bafetimbi Gomis veya Mauro Icardi'den hangisi oynarsa Gustavo'nun kontrolünde olacak.

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