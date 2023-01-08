FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci hafta derbi maçında Galatasaray'ı konuk edecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci hafta derbi maçında Galatasaray'ı konuk edecek.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay üstlenecek.
Ezeli rakiplerin ligde bu zamana kadar oynadığı 395 mücadeleden 148'inde Fenerbahçe üstünlük sağlarken, Galatasaray 124 kez galip geldi. 123 karşılaşma ise beraberlikle son buldu.
Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın ise 6'sı ise berabere sona ererken, 2 mücadeleden Fenerbahçe, 2 karşılaşmadan da Galatasaray galip ayrıldı.
İki takım da geride kalan son 10 karşılaşmada 8'er gol hanesine yazdırdı.
Ligde liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, 35 puanla 2'nci sırada yer alırken Galatasaray 36 puanla ilk sırada bulunuyor.
Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oyuncularına liderlik koltuğuna oturmaları ve önlerine daha sağlam bakabilmeleri için mücadeleyi kazanmaları gerektiğini vurgulayan Jorge Jesus, antrenmanlarda yoğun mesai harcadı.
Portekizli teknik adam, risksiz ve sakatlıksız bir mücadele olması için ellerinden gelen mücadeleyi vermeleri gerektiğini de öğrencilerine empoze ederek, sahadan hem kendileri hem de taraftarların mutlu ayrılmasını istedi.
HALİL UMUT MELER 3. KEZ DERBİDE
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak hakem Halil Umut Meler, daha önce 2 kez ezeli rakiplerin maçını yönetti.
Fenerbahçe'nin 23 Şubat 2020 tarihinde evinde Galatasaray'a 3-1 yenildiği karşılaşmada görev alan hakem Halil Umut Meler, Galatasaray'ın ev sahipliğinde 21 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta da düdük çaldı.
Meler, ligin 18'inci haftasında Kadıköy'deki karşılaşmada da orta hakem olarak sahada yer alacak.
TEK EKSİK PEDRO
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi tek eksik Joao Pedro.
Sarı-lacivertli ekipte Galatasaray derbisi heyecanı yaşanırken, sakatlığı bulunan Joao Pedro, bireysel çalışmalara başladı.
Brezilyalı futbolcunun, derbi maçta görev alması beklenmiyor.
Öte yandan sakatlığı sona eren ve bir süredir takımla çalışan Luan Peres'in mücadelede görev alıp almayacağına teknik heyet karar verecek.
FERDİ VE CRESPO SARI KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile Miguel Crespo, Galatasaray maçı öncesi sarı kart sınırında yer alıyor.
İki futbolcu, derbi maçta sarı kart görmeleri halinde ligin 19'uncu haftasında oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecekler.
GUSTAVO HENRIQUE'YE ÖZEL GÖREV
Sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, Gustavo Henrique'yi bir defa daha 11'e koymayı düşünüyor.
Portekizli hoca Beşiktaş derbisinde Wout Weghorst'u, Trabzonspor mücadelesinde ise Maxi Gomez'i Gustavo ile durdurmayı planlamıştı.
Derbide de Bafetimbi Gomis veya Mauro Icardi'den hangisi oynarsa Gustavo'nun kontrolünde olacak.