Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
100 yılı aşkın süredir oynanan bu derbinin, Süper Lig'deki 131. randevusu oynanacak.
Mücadele, 8 Ocak Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Futbolseveler bu dev derbinin başlamasını heyecanla beklerken, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Serkan Balcı'dan görüşlerini aldı.
Serkan Balcı, derbinin favorisini açıkladı.
Bununla beraber, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki performansını da değerlendirdi.
Tecrübeli futbol adamı, Galatasaray'ın, Fenerbahçe derbisindeki muhtemel oyununu da yorumladı.
İşte Serkan Balcı'nın Fenerbahçe - Galatasaray derbisine dair yorumları...
Fenerbahçe'nin derbide nasıl bir oyun sergileyeceğini düşünüyorsunuz?
Fenerbahçe evinde oynayacağı için baskılı bir oyun tercih edeceğini düşünüyorum. Saha ve seyirci avantajını kullanacaklardır.
Jorge Jesus ile Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsunuz? Özlenen şampiyonluk bu sene yaşanır mı?
Jorge Jesus'u başarılı buluyorum. Rotasyon yapması ve oyuncularının ona güvenmesinin, saygı göstermesinin, şu ana kadar başarılı olmasının sebebi diye düşünüyorum. Çok tecrübeli bir hoca.
Gergin bir derbi bekliyor musunuz?
Son haftalarda hakem hataları gündem oldu. İnşallah bu derbide hakem maçın önüne geçmez ve güzel bir derbi izleriz. Tüm futbolseverlerin beklentisi, oyuncuların sağ duyulu ve sadece maç odaklı olması. Eğer böyle olursa, gerginlik olmayacaktır. Aksi taktirde, oyuncular maç atmosferine kapılıp sinir, stres seviyesini yukarı çıkarırısa, oyun ve derbi, kötü olabilir. Derbide, oyuncuların rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Galatasaray'ın Kadıköy'de nasıl bir oyun formatı uygulayacağını düşünüyorsunuz?
Galatasaray'ın temkinli oynayacağını ve oyunu kendi sahasında karşılayacağını düşünüyorum. Önde baskı yapacaklarını düşünmüyorum. Oyunun ilk 20 dakikasında, rakibini tartacağını düşünüyorum.
Derbiye dair skor tahmininiz var mı?
"3-1 FENERBAHÇE KAZANIR"
3-1 Fenerbahçe'nin kazanır diye tahmin ediyorum çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'a göre 1 adım önde oyun olarak.
Maçın hakemi Halil Umur Meler nasıl bir yönetim sergiler?
Halil Umut Meler sağduyulu ve sakin kalmalı. Her iki takımın da tansiyonunu yukarı çıkaracak olumsuz kararlardan kaçınmalı. Az hata ile maçı bitirmesinin beklentisi içindeyim.
F.BAHÇE CEPHESİNDE MAÇ ÖNCESİ SON DURUM
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.
Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.
Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, derbi öncesinde 35 puanla Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.