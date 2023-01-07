Haberler Fenerbahçe Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli futbolcu Serkan Balcı, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın sorularını yanıtladı. Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi tahminlerini ve görüşlerini aktarırken, dev derbinin favorisini belirledi. Öte yandan Serkan Balcı, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine dair skor tahmini yaptı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 16:59
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

100 yılı aşkın süredir oynanan bu derbinin, Süper Lig'deki 131. randevusu oynanacak.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Mücadele, 8 Ocak Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Tecrübeli futbol adamı, Galatasaray'ın, Fenerbahçe derbisindeki muhtemel oyununu da yorumladı.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

İşte Serkan Balcı'nın Fenerbahçe - Galatasaray derbisine dair yorumları...

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Fenerbahçe'nin derbide nasıl bir oyun sergileyeceğini düşünüyorsunuz?
Fenerbahçe evinde oynayacağı için baskılı bir oyun tercih edeceğini düşünüyorum. Saha ve seyirci avantajını kullanacaklardır.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Jorge Jesus ile Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsunuz? Özlenen şampiyonluk bu sene yaşanır mı?
Jorge Jesus'u başarılı buluyorum. Rotasyon yapması ve oyuncularının ona güvenmesinin, saygı göstermesinin, şu ana kadar başarılı olmasının sebebi diye düşünüyorum. Çok tecrübeli bir hoca.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Gergin bir derbi bekliyor musunuz?
Son haftalarda hakem hataları gündem oldu. İnşallah bu derbide hakem maçın önüne geçmez ve güzel bir derbi izleriz. Tüm futbolseverlerin beklentisi, oyuncuların sağ duyulu ve sadece maç odaklı olması. Eğer böyle olursa, gerginlik olmayacaktır. Aksi taktirde, oyuncular maç atmosferine kapılıp sinir, stres seviyesini yukarı çıkarırısa, oyun ve derbi, kötü olabilir. Derbide, oyuncuların rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Galatasaray'ın Kadıköy'de nasıl bir oyun formatı uygulayacağını düşünüyorsunuz?
Galatasaray'ın temkinli oynayacağını ve oyunu kendi sahasında karşılayacağını düşünüyorum. Önde baskı yapacaklarını düşünmüyorum. Oyunun ilk 20 dakikasında, rakibini tartacağını düşünüyorum.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Derbiye dair skor tahmininiz var mı?
"3-1 FENERBAHÇE KAZANIR"
3-1 Fenerbahçe'nin kazanır diye tahmin ediyorum çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'a göre 1 adım önde oyun olarak.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Maçın hakemi Halil Umur Meler nasıl bir yönetim sergiler?
Halil Umut Meler sağduyulu ve sakin kalmalı. Her iki takımın da tansiyonunu yukarı çıkaracak olumsuz kararlardan kaçınmalı. Az hata ile maçı bitirmesinin beklentisi içindeyim.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

F.BAHÇE CEPHESİNDE MAÇ ÖNCESİ SON DURUM
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, derbi öncesinde 35 puanla Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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