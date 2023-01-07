Eski Fenerbahçeli Serkan Balcı'dan Galatasaray derbisi tahmini! Favori...

Gergin bir derbi bekliyor musunuz?

Son haftalarda hakem hataları gündem oldu. İnşallah bu derbide hakem maçın önüne geçmez ve güzel bir derbi izleriz. Tüm futbolseverlerin beklentisi, oyuncuların sağ duyulu ve sadece maç odaklı olması. Eğer böyle olursa, gerginlik olmayacaktır. Aksi taktirde, oyuncular maç atmosferine kapılıp sinir, stres seviyesini yukarı çıkarırısa, oyun ve derbi, kötü olabilir. Derbide, oyuncuların rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum.