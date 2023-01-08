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Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek yeniden zirveye çıkmak istiyor. Çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımını böyle hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 12:45
Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay üstlenecek.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Ezeli rakiplerin ligde bu zamana kadar oynadığı 395 mücadeleden 148'inde Fenerbahçe üstünlük sağlarken, Galatasaray 124 kez galip geldi. 123 karşılaşma ise beraberlikle son buldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın ise 6'sı ise berabere sona ererken, 2 mücadeleden Fenerbahçe, 2 karşılaşmadan da Galatasaray galip ayrıldı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

İki takım da geride kalan son 10 karşılaşmada 8'er gol hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Ligde liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, 35 puanla 2'nci sırada yer alırken Galatasaray 36 puanla ilk sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

396. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de oynayacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

LİGDE 131. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oyuncularına liderlik koltuğuna oturmaları ve önlerine daha sağlam bakabilmeleri için mücadeleyi kazanmaları gerektiğini vurgulayan Jorge Jesus, antrenmanlarda yoğun mesai harcadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

İşte Sabah'ın haberine göre, 10 maddede Samandıra'da yaşananlar...

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

1- Antalyaspor maçında 1-0 yenik durumdan maçı çeviren ve 2-1 galibiyetle İstanbul'a dönen Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına yüksek inanç ve moralle başladı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

2- Samandıra'da diğer lig maçlarına oranla daha fazla mesai yapıldı. Jorge Jesus ve ekibi önceki karşılaşmalara göre 2 katı süre daha fazla Samandıra'daydı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

3- Portekizli teknik adam oyuncularına derbi motivasyonu yüklemesi yaptı. "Taraftarımız için çok önemli bir karşılaşma" diyen Jesus, "Galatasaray'ı yenebilecek güçteyiz" ifadeleriyle oyuncularına öz güven aşıladı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

4- Galatasaray'ı günlerdir uzun saatler analiz eden Jorge Jesus ve ekibi, sarı-kırmızılı takımı sol kanadından vurmak istiyor. Özellikle Samuel Osayi ve İrfan Can Kahveci ile ataklar o bölgeden gelişecek.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

5- Rashica ve Mertens'e önlem alınacak. Savunma arkasına top atılmasına engel olunacak. Fenerbahçe savunma çizgisini yine önde kurarak Galatasaray'ı ofsayta düşürmek istiyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

6- Ferdi ile özel bir konuşma yapan Portekizli teknik adam, hücum katkısını derbide eksiksiz istiyor. Savunma yönünde de dikkatli olmasını isteyen Jesus, Boey-Rashica hattına dikkat çekti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

7- İrfan Can Kahveci'yi son maçta 11'e almayıp dinlendiren Jesus, derbide deneyimli oyuncudan özel bir performans istiyor. Milli futbolcu; uzaktan şutlar, duran toplar ve olgunlaşacak ataklar da kilit adam olacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

8- Tecrübeli teknik adam, King ve Batshuayi'ye Antalya maçının ilk yarısındaki gibi olmamaları için yine uyarılarda bulundu. Özellikle King'i savunma arkasına kaçırma planı yapan Fenerbahçe'nin en büyük silahı Norveçli futbolcusu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar

9- Kulübede ise Jesus'un en büyük kozu Valencia. Sakatlığını atlatan ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde maça kulübede başlayacak olan golcü oyuncu maçın seyrini değiştirmek için hamle gücü olacak.

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