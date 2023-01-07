TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Eden Hazard geldi.
Real Madrid'de gözden düşen yıldız futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Fransız basınından Foot Mercato ise Hazard'la ilgilenen son takımı duyurdu.
Daha önce Fenerbahçe de dahil Inter, Juventus, Aston Villa, Newcastle ve MLS'ten bazı takımların gündemine giren Belçikalı futbolcuyu şimdi de Al Nassr istiyor.
Teknik direktör Rudi Garcia'nın, Lille'den tanıdığı Hazard'la temasa geçtiği ifade edildi. Oyuncuyu yaz transfer dönemi için düşündükleri ifade ediliyor.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıkan tecrübeli isim 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
EDEN HAZARD KİMDİR?
7 Ocak 1991 yılında Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Tubize altyapısında başladı.
Sırasıyla Lille, Chelsea ve Real Madrid'de forma giydi.
2019'da Chelsea'den tam 115 milyon euro bonservis bedeliyle Madrid ekibinin yolunu tuttu.
1.75 cm boyundaki Hazard, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
Yıldız futbolcu, on numara ve sağ kanat mevkilerinde de forma giyebiliyor.
32 yaşındaki tecrübeli isim, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Eden Hazard'ın futbolcu kardeşi Thorgan Hazard da Borussia Dortmund forması giyiyor.
Belçika Milli Takımı ile 126 karşılaşmaya çıkan Hazard, 33 gole imzasını attı.
Eden Hazard'ın güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...