Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Belçikalı yıldız Eden Hazard gelmişti. 32 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 14:52
TUĞÇE ERGİNKOÇ
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Eden Hazard geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Real Madrid'de gözden düşen yıldız futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Fransız basınından Foot Mercato ise Hazard'la ilgilenen son takımı duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Daha önce Fenerbahçe de dahil Inter, Juventus, Aston Villa, Newcastle ve MLS'ten bazı takımların gündemine giren Belçikalı futbolcuyu şimdi de Al Nassr istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Teknik direktör Rudi Garcia'nın, Lille'den tanıdığı Hazard'la temasa geçtiği ifade edildi. Oyuncuyu yaz transfer dönemi için düşündükleri ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıkan tecrübeli isim 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

EDEN HAZARD KİMDİR?

7 Ocak 1991 yılında Belçika'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Profesyonel futbol kariyerine Tubize altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Sırasıyla Lille, Chelsea ve Real Madrid'de forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

2019'da Chelsea'den tam 115 milyon euro bonservis bedeliyle Madrid ekibinin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

1.75 cm boyundaki Hazard, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Yıldız futbolcu, on numara ve sağ kanat mevkilerinde de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

32 yaşındaki tecrübeli isim, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Eden Hazard'da bir rakip daha

Eden Hazard'ın futbolcu kardeşi Thorgan Hazard da Borussia Dortmund forması giyiyor.

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