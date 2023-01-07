FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir heyecana sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir heyecana sahne olacak.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'la Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Mücadele 8 Ocak Pazar günü saat 19.00 başlayacak.
Derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Galatasaray bu mücadele öncesi ligde 36 puanla lider konumda bulunuyor.
Fenerbahçe ise 35 puanla, sarı-kırmızılıların hemen ardında ikinci sırada yer alıyor.
Bu kritik maçta Fenerbahçeli taraftarlar stadı tam kapasite dolduracak.
Derbi için şu ana kadar satışa sunulan tüm biletler tükendi.
Bugünkü genel satışta kalan biletlerin de kısa süre içinde sahiplerini bulması bekleniyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisinde uzun süre unutulmayacak bir koreografi yapmaya hazırlanıyor.
Ülker Stadı'nı dolduracak olan yaklaşık 50 bin kişi, Fenerbahçe'nin en büyük itici gücü olacak.
Daha önce de iki takım taraftarları iç sahada oynadıkları derbi müsabakalarında birçok kez dikkat çeken koreografilere imza atmışlardı.
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