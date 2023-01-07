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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar ses getirecek bir derbi koreografisi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 14:23
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

Derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

Galatasaray bu mücadele öncesi ligde 36 puanla lider konumda bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

Fenerbahçe ise 35 puanla, sarı-kırmızılıların hemen ardında ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

Bu kritik maçta Fenerbahçeli taraftarlar stadı tam kapasite dolduracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

Derbi için şu ana kadar satışa sunulan tüm biletler tükendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

Bugünkü genel satışta kalan biletlerin de kısa süre içinde sahiplerini bulması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisinde uzun süre unutulmayacak bir koreografi yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

Ülker Stadı'nı dolduracak olan yaklaşık 50 bin kişi, Fenerbahçe'nin en büyük itici gücü olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

Daha önce de iki takım taraftarları iç sahada oynadıkları derbi müsabakalarında birçok kez dikkat çeken koreografilere imza atmışlardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

İşte onlardan bazıları...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek hamle

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