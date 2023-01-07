FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

Tüm Türkiye yarına kilitlenmiş durumda...
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'deki ilk derbi heyecanını Galatasaray önünde yaşayacak.
Jesus'un kariyeri büyük başarılar ve böylesine yüksek tansiyonlu maçlarla geçti.
Tüm Türkiye yarına kilitlenmiş durumda...
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'deki ilk derbi heyecanını Galatasaray önünde yaşayacak.
Jesus'un kariyeri büyük başarılar ve böylesine yüksek tansiyonlu maçlarla geçti.
Portekizli hoca ile ilgili çok çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
BILEĞI BÜKÜLMÜYOR
Takvim'in derlediği habere göre; Jorge Jesus son 10 yılda Portekiz'de 18 kez sahasında derbi heyecanı yaşadı.
68 yaşındaki kurt hoca bu karşılaşmalardaki başarısıyla dikkatleri çekiyor.
Jesus, Benfica'nın başında Porto'ya karşı Estadio da Luz'da 2013'ten bu yana 5 kez sahaya çıkarken 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Jesus bu maçlarda hiç yenilgi yaşamadı.
Başarılı teknik adam Benfica ile Sporting Lizbon'a karşı da evinde 6 derbi heyecanı yaşarken, sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayıldı.
Jorge Jesus, Sporting Lizbon'u çalıştırdığı dönemde ise Porto'ya karşı evinde 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
Benfica'ya karşı ise 3 derbide 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.
KADIKÖY'E NASIL YANSIR?
Böylece Jorge Jesus son 10 sezonda Portekiz'de iç sahada çıktığı 18 büyük maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederken yalnızca 2 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.
Bu istatistiklerin yarın oynanacak maça nasıl yansıyacağı ise büyük merak konusu.
FENER'İN EN BÜYÜK KOZU
Türkiye kariyerinde ilk kez Kadıköy'de derbi heyecanı yaşayacak olan Jorge Jesus büyük tecrübesiyle Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'nin en büyük kozu durumunda.
Deneyimli teknik adam kariyerinde birçok kulüp çalıştırdı ve bu kulüplerde birçok önemli maça çıktı.
BENFICA-PORTO
SEZON SKOR
20-21 1-1
14-15 0-0
13-14 3-1
13-14 2-0
12-13 2-2
SPORTING-PORTO
SEZON SKOR
17-18 1-0
17-18 0-0
16-17 2-1
15-16 2-0
BENFICA-SPORTING
SEZON SKOR
21-22 1-3
20-21 4-3
14-15 1-1
13-14 2-0
13-14 4-3
12-13 2-0
SPORTING-BENFICA
SEZON SKOR
17-18 0-0
16-17 1-1
15-16 0-1