Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Kazanarak liderliği geri almak isteyen sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı ilk derbi sevincini yaşamak istiyor. Diğer yandan Jesus'un dikkat çeken bir istatistik de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

Portekizli hoca ile ilgili çok çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

BILEĞI BÜKÜLMÜYOR

Takvim'in derlediği habere göre; Jorge Jesus son 10 yılda Portekiz'de 18 kez sahasında derbi heyecanı yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

68 yaşındaki kurt hoca bu karşılaşmalardaki başarısıyla dikkatleri çekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

Jesus, Benfica'nın başında Porto'ya karşı Estadio da Luz'da 2013'ten bu yana 5 kez sahaya çıkarken 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

Jesus bu maçlarda hiç yenilgi yaşamadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

Başarılı teknik adam Benfica ile Sporting Lizbon'a karşı da evinde 6 derbi heyecanı yaşarken, sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

Jorge Jesus, Sporting Lizbon'u çalıştırdığı dönemde ise Porto'ya karşı evinde 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

Benfica'ya karşı ise 3 derbide 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

KADIKÖY'E NASIL YANSIR?

Böylece Jorge Jesus son 10 sezonda Portekiz'de iç sahada çıktığı 18 büyük maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederken yalnızca 2 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

Bu istatistiklerin yarın oynanacak maça nasıl yansıyacağı ise büyük merak konusu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

FENER'İN EN BÜYÜK KOZU

Türkiye kariyerinde ilk kez Kadıköy'de derbi heyecanı yaşayacak olan Jorge Jesus büyük tecrübesiyle Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'nin en büyük kozu durumunda.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

Deneyimli teknik adam kariyerinde birçok kulüp çalıştırdı ve bu kulüplerde birçok önemli maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

Jesus, Braga, Benfica, Sporting, Al Hilal ve Flamengo'da büyük maçların heyecanını yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

BENFICA-PORTO
SEZON SKOR
20-21 1-1
14-15 0-0
13-14 3-1
13-14 2-0
12-13 2-2

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus geçit vermiyor! İşte o istatistik

SPORTING-PORTO
SEZON SKOR
17-18 1-0
17-18 0-0
16-17 2-1
15-16 2-0

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