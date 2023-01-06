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TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Son dakika transfer haberleri: Bir dönem Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan basını, adı Fenerbahçe ve Manchester United ile anılan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 23:20
TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Sarı lacivertli ekip devre arasında stoper hattına ve forvet bölgesine bir hamle yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Kanarya'nın gündemindeki isimlerden birisi de Vincent Aboubakar.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla iki kez şampiyonluk yaşayan golcü futbolcu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

aspor.com.tr editörü Burak Yıldırım'ın derlediği habere göre; Kamerunlu oyuncu kulübü Al Nassr ile yollarını ayırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Al Nassr yakın zamanda Cristiano Ronaldo transferiyle büyük ses getirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Ancak Portekizli yıldızda lisans sorununun yaşandığı haberleri basına yansımıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Yaşanan bu gelişme dünya futbolunun gündemine oturmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

İddialara göre Suudi Arabistan ekibinin Ronaldo'nun lisansını çıkarabilmesi için bir yabancı futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı ifade edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

O isim ise Vincent Aboubakar oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Suudi Arabistanlı gazeteci Ali Al-Enezi'nin haberine göre Aboubakar ile Al Nassr'ın yolları ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

TALISCA İLE KAVGA ETTİ

Yakın zamanda ses getiren bir başka gelişme ise Aboubakar ve Talisca arasında yaşanan kavga olayı oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

İki yıldız futbolcu soyunma odasında birbirine girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Soyunma odasından sızan görüntülerde Aboubakar'ın Talisca'nın üzerine yürüdüğü görüntülenmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Al Nassr'ın Aboubakar ile yollarını ayırmasının ardından akıllara ilk gelen kulüp ise Fenerbahçe.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Sarı lacivertliler devre arasında 30 yaşındaki oyuncuyu transfer ederek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Öte yandan Aboubakar'ın adı İngiliz devi Manchester United ile de anılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

İddiaya göre Kırmızı Şeytanlar da deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Ara transfer döneminde Aboubakar için önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Oyuncunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Abou'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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