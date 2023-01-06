TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı lacivertli ekip devre arasında stoper hattına ve forvet bölgesine bir hamle yapmayı planlıyor.
Kanarya'nın gündemindeki isimlerden birisi de Vincent Aboubakar.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı lacivertli ekip devre arasında stoper hattına ve forvet bölgesine bir hamle yapmayı planlıyor.
Kanarya'nın gündemindeki isimlerden birisi de Vincent Aboubakar.
Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla iki kez şampiyonluk yaşayan golcü futbolcu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
aspor.com.tr editörü Burak Yıldırım'ın derlediği habere göre; Kamerunlu oyuncu kulübü Al Nassr ile yollarını ayırdı.
Al Nassr yakın zamanda Cristiano Ronaldo transferiyle büyük ses getirmişti.
Ancak Portekizli yıldızda lisans sorununun yaşandığı haberleri basına yansımıştı.
Yaşanan bu gelişme dünya futbolunun gündemine oturmuştu.
İddialara göre Suudi Arabistan ekibinin Ronaldo'nun lisansını çıkarabilmesi için bir yabancı futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı ifade edilmişti.
O isim ise Vincent Aboubakar oldu.
Suudi Arabistanlı gazeteci Ali Al-Enezi'nin haberine göre Aboubakar ile Al Nassr'ın yolları ayrıldı.
TALISCA İLE KAVGA ETTİ
Yakın zamanda ses getiren bir başka gelişme ise Aboubakar ve Talisca arasında yaşanan kavga olayı oldu.
İki yıldız futbolcu soyunma odasında birbirine girdi.
Soyunma odasından sızan görüntülerde Aboubakar'ın Talisca'nın üzerine yürüdüğü görüntülenmişti.
Al Nassr'ın Aboubakar ile yollarını ayırmasının ardından akıllara ilk gelen kulüp ise Fenerbahçe.
Sarı lacivertliler devre arasında 30 yaşındaki oyuncuyu transfer ederek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Öte yandan Aboubakar'ın adı İngiliz devi Manchester United ile de anılıyor.
İddiaya göre Kırmızı Şeytanlar da deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Ara transfer döneminde Aboubakar için önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Oyuncunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Abou'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.