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Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. 100 yılı aşkın süredir oynanan bu derbinin yeni perdesinde, Fenerbahçe'de Enner Valencia ve Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ön plana çıkıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 11:53
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler iki takımın golcülerinin üzerinde olacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Bu sezon ligde sarı-lacivertlilerde Enner Valencia 13 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Sarı-kırmızılılarda ise Bafetimbi Gomis 7 gol kaydetti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Bu önemli müsabakada hücumculara da büyük iş düşecek.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Bu sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe'de Enner Valencia, Galatasaray'da da Bafetimbi Gomis attığı gollerle takımlarında en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

VALENCIA ZİRVEDE
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 42 gol atarken, ligin golcü ekibi olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ligde oynadığı 13 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Ekvadorlu yıldız, gol krallığında zirvede bulunuyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

33 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük maçında da hat-trick yaptı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Valencia'nın dışında Kanarya'da ayrıca Michy Batshuayi 8, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Diego Rossi de 3'er kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

GOMIS 7 GOL KAYDETTİ
Galatasaray ise Süper Lig'de 29 gol kaydederken, sarı-kırmızılılarda Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, ligde görev aldığı 13 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez havalandırdı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Gomis'in dışında takımda Kerem Aktürkoğlu da 5 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Aktürkoğlu, Başakşehir'i 7-0 yendikleri karşılaşmada da hat-trick yaptı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis...

Aslan'da ayrıca Mauro Icardi'nin 4, Dires Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın da 3'er golü bulunuyor.

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